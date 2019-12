Lionel Messi nåede 35 hattrick i den spanske liga, da FC Barcelona lørdag slog Real Mallorca 5-2.

Lionel Messi var atter i fokus, da FC Barcelona lørdag aften kørte Real Mallorca over på hjemmebane.

Barcelona vandt opgøret i Primera Division 5-2, og Messi scorede et hattrick, som sendte ham øverst på topscorerlisten.

Barcelona strøg også til tops i ligaen med en bedre målscore end Real Madrid, da begge hold har 34 point.

Det var Messis hattrick nummer 35 i ligaen, og dermed er han den spiller i historien med flest hattrick i den bedste spanske række, skriver La Liga på Twitter.

Lionel Messi blev inden kampen hyldet på grønsværen for i ugens løb at have modtaget France Footballs Ballon d'Or-pris for sjette gang.

Messis børn var inde på banen og deltage i hyldesten af det argentinske fænomen.

I det syvende minut var Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen hurtig til at sætte spillet i gang, og keeperen fandt med en lang aflevering Antoine Griezmann. Franskmanden spurtede ned og løftede bolden i mål til 1-0.

Så var der spillet over et kvarter, uden at Messi havde scoret, men det lavede stjernen hurtigt om på med et smukt mål.

I det 17. minut modtog Messi bolden uden for feltet, drejede rundt og afsluttede, så bolden sejlede elegant i mål, og så var Barcelona foran 2-0.

Så lignede det tegningen til et decideret overfald på Mallorca, men Barcelona holdt igen, og pludselig reducerede gæsterne.

Ante Budimir blev spillet fri og under pres drejede kroaten fikst bolden i nettet til 1-2.

Det kunne Messi naturligvis ikke tolerere, så argentineren øgede til 3-1 med en afslutning på kanten af feltet seks minutter senere.

Der var endnu en drømmescoring inden pausen. Barcelona kombinerede, og det blev afsluttet med et brag af et hælspark af Luis Suarez, der på den måde øgede til 4-1.

Efter en time havde Barcelona ikke scoret yderligere, og så kunne Budimir med sin anden scoring i stedet reducere til 2-4 på et hovedstød.

Naturligvis måtte Lionel Messi svare igen, og det skete i det 82. minut, da argentineren i feltet hamrede bolden op i krogen og dermed blev noteret for sit hattrick og altså nummer 35 af slagsen.

Messi kom dermed også forbi Real Madrids Karim Benzema på topscorerlisten og topper nu med 12 ligamål i denne sæson.

/ritzau/