Blot få uger inde i sit ophold i Nice bliver der nu igen stillet spørgsmålstegn ved Kasper Schmeichels rolle på holdet.

Det sker efter nederlaget til Monaco søndag, hvor Schmeichel og Nice tabte 0-1.

Her fik danskeren dumpekarakteren 3 på en 10-skala hos det store franske medie L'Equipe, der kalder danskerens indsats for 'passiv'.

Avisen følger op i en større artikel omkring Schmeichels start i Frankrig, der bliver beskrevet som 'skuffende', og hvor man kalder hans sæson for 'hjemsøgt'.

I artiklen spekulerer man i, om det har været den rigtige beslutning at vælge Schmeichel som førstevalg frem for den unge, talentfulde polske keeper Marcin Bulka. For indtil videre har Schmeichel ikke vist klassen.

Dog pointerer man også, at det er for tidligt at konkludere noget, men der er ingen tvivl om, at presset vokser på Schmeichel.

Avisen understreger også, at Schmeichel ikke var træner Lucien Favres førstevalg, da de skulle hente en rutineret keeper. Her var han i første omgang mere lun på Yann Sommer.

35-årige Schmeichel skal nu prøve de næste kampe på at forsøge at lukke munden på kritikerne.

Kritikken af landsholdskeeperen begyndte allerede i august.