Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En katastrofal start. Han tøvede.

Det er blot nogle af de ord, der bliver brugt i den franske presse om den danske landsholdsstjerne Kasper Schmeichel.

Ord, der kommer i kølvandet på torsdagens kamp mellem Nice og Maccabi Tel-Aviv i kvalifikationen til Conference League.

Her vandt sidstnævnte med 1-0 efter en situation, hvor den danske keeper var involveret, da han kom på mellemhånd.

Noget, der ikke ligefrem har kastet roser af sig blandt de franske medier.

»35-årige Kasper Schmeichel har haft en katastrofal start i OGC Nice. Han bar en del af skylden i Maccabi Tel Avivs mål, han så ekstremt usikker ud, og samme tilgang havde han sidste weekend mod Strasbourg,« lyder det eksempelvis fra Get French Football News på Twitter.

Heller ikke den franske avis L'Équipe virker imponeret over danskeren, som de også mener bar en stor del af skylden i forhold til målet.

»Hans eneste opgave var at sikre boldene, lige indtil hans fejl ændrede hele aftenen for Nice. Han tøvede med at komme ud (af målet, red.), og da han begyndte at træde bagud, gav det Perica mulighed for at lobbe. Det er anden gang, han er blevet snydt på denne måde, men denne fejl var endnu dyrere,« lyder det med henvisning til kampen sidste weekend.

Den danske keeper får blot karakteren 3 ud af 10, hvilket er den laveste af alle – samme karakter er givet til Delort, men resten af holdet ligger over.

Torsdagens nederlag betyder dog ikke, at det er slut for Nice i Conference League. Der mangler nemlig stadig et returopgør mod israelerne, og det bliver spillet torsdag i Frankrig.

Inden da har Kasper Schmeichel dog mulighed for at komme i aktion endnu en gang. Nice skal søndag møde Clermont i den bedste franske række.