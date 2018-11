Kasper Schmeichel og Thomas Delaney sidder begge ude med karantæne, når Danmark mandag møder Irland. Derfor har landstræner Åge Hareide fundet sine erstatninger.

Her er det blevet til genvalg for den tidligere Brøndby-spiller Christian Nørgaard, der i sommer skiftede til italienske Fiorentina.

»Christian Nørgaard har været med to gange tidligere i år, og han har godt af at komme ind, så han får repeteret, hvad vi arbejder med på landsholdet. Det er en spiller, som vi holder øje med fremadrettet,« siger Åge Hareide til Ritzau.

»Der er også spillere som Robert Skov og Mathias Jensen, men det er lidt andre typer end Thomas Delaney, så vi har kigget efter folk, som har kunnet erstatte ham,« siger han.

Christian Nørgaard og David Jensen indkaldes til Herrelandsholdet frem mod kampen mod Irland på mandag. De erstatter Thomas Delaney og Kasper Schmeichel, der begge er ude med karantæne.#ForDanmark pic.twitter.com/pH999b045A — Fodboldlandsholdene (@dbulandshold) 17. november 2018

På målmandsposten bliver det David Jensen, der er fast mand i hollandske FC Utrecht, som erstatter Kasper Schmeichel.

Mens målmandsposten sandsynligvis bliver besat af Frederik Rønnow, og David Jensen altså må se langt efter at få sin landsholdsdebut, så kan vejen være kortere for Christian Nørgaard.

Thomas Delaney er som sagt ude med karantæne, og så er det stadig tvivlsomt, om Christian Eriksen tager turen til Århus med resten af truppen.

Ender han også med at sidde over, vil Christian Nørgaard 'kun' skulle kæmpe om spilletid med Lukas Lerager, Lasse Schöne og Pierre Emile Højbjerg, der alle tre kan dække samme pladser som Nørgaard.

Kampen mod Irland er samtidig uden betydning, da det allerede er afgjort, at Danmark rykker op fra liga B til liga A, mens Irland må tage turen ned i liga C.

Irland har allerede meldt ud, at de til kampen kommer til at se nye spillere an, og det er heller ikke utænkeligt, at Åge Hareide kommer til at rotere en smule i sin opstilling til opgøret.