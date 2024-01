Det startede med rødt og hvidt bulder og brag, da det danske landsholds helt egen konge, kronprins og kongelige hærfører var i aktion.

Affæren mellem Manchester United-stjernerne Christian Eriksen og Rasmus Højlund og Tottenhams midtbanedynamo Pierre-Emilie Højberg sluttede 2-2 efter sæsonens heftigste danskermål i Premier League. Læs B.T.s dom over de tre danske stjerner herunder.

Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Hvis kong Frederik 10. fulgte med på livescore inde på Amalienborg, gik der kun lidt over to minutter, før han midt i de royale festligheder fik en glædelig notifikation på sin mobil.

Mere var der nemlig ikke spillet, før Højlund havde sendt en kanonkugle af en anden verden afsted op i krogen af målet. 1-0, Højlund-kasse nummer to i Premier League - og vild forløsning på et euforisk Old Trafford.

Foruden scoringen og en generelt solid og ilter indsats kronede Højlund også sin aften med at stå for en glimrende et-to-assist til Marcus Rashfords 2-1-scoring.

Højlund i denne forfatning er gift for ethvert forsvar og en gave til det svært udfordrede Manchester United-mandskab og for Fredes yndlingslandshold.

Når Christian Eriksen er bedst, ville han pynte ethvert fodboldhold med sin majestætiske teknik, spilforståelse og overblik. Og han har forståeligt sin træners fulde tillid, da han ganske enkelt gør United bedre.

Mod sin gamle klub var der mere dog mere Danish Crown-pølser end der kaviar og canapeer over landsholdsheltens indsats: Ikke dårligt på nogen måder, men heller ikke uforglemmeligt. Skiftet ud efter en times tid.

Den kongelige danske hofleverandør i knaldhårdt arbejde på en fodboldbane viste sig endnu engang som en pålidelig midtbanekriger for Tottenham, hvor han på ny startede inde.

Londonklubbens manager, Ange Postecoglou, har ellers i store dele af sæsonen forvist Højbjerg til bænken, så det var en gylden mulighed for danskeren for at vise sig frem. Chancen blev delvist grebet i en energisk præstation, men han havde svært ved for alvor at sætte sig igennem med kreative indslag.

1-0-bomben var en perfekt start på kampen for Rasmus Højlund, som er gået så grueligt meget igennem siden sit sensationsskifte til Manchester United i sommer.

Den unge arving til Christian Eriksens danske fodboldtrone havde nemlig en grim plet, han skulle have vasket af, efter sin præstation i den seneste kamp mod Wigan.

Her var der mere Klodshans end målkonge over det danske angrebshåbs målløse præstation. Dem har der jo været for mange af - altså mølløse kampe - for Højlund, som er købt dyrt ind som førsteangriber hos De Røde Djævle.

Nu har han scoret i to af sine seneste tre Premier League-kampe. Det ligner et kompleks, der er ved at være vasket væk nu.

Da spillerne gik ind på det udsolgte Old Trafford viste Christian Eriksen sin klasse som en fremragende fyr med masser af menneskeligt overskud.

Som traditionen byder fulgtes stjernerne med unge lokale fans ind på den ikoniske bane. I den stive kuling denne januar aften i Manchester bemærkede Eriksen, at det nok var en kold oplevelse for maskotknægten, han gik ved siden af, og iførte ham straks sin træningstrøje, så han kunne få varmen. Sød gestus fra fynboen.

Det krævede en sejr for Manchester United, hvis de for alvor skulle kunne øjne Tottenham på femtepladsen, Hele otte point har Eriksen og Højlund op til Højbjergs hold, som nok er ganske tilfredse med det ene point på en svær udebane.

Erik ten Hags plagede mandskab skal sørge for snart at ramme en sejrsstime, for ellers forsvinder holdene over dem i tabellen helt ud i horisonten, og så kan Champions League-drømmene godt parkeres. Det ville ikke være værdigt for de to kongelige danske fodbold-højheder i Manchester United.