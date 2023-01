Lyt til artiklen

Dani Alves er elsket for sit fodboldspil, men nu har en grim sag ramt ham.

Barcelona-helten er nemlig anklaget for seksuelt overgreb, skriver El Mundo.

Det lokale politi i Catalonien efterforsker overgebet, som skulle være blevet begået i fredags på natklubben Sutton i Barcelona,.

Her fortalte en kvinde, at hun havde været udsat for intim berøring under i sit tøj af Dani Alves, der i disse dage er i Barcelona på ferie.

Alves var med til VM, hvor Brasilien røg ud tidligere end forventet. Foto: SUHAIB SALEM Vis mere Alves var med til VM, hvor Brasilien røg ud tidligere end forventet. Foto: SUHAIB SALEM

Politiet blev hurtigt underrettet, og kvinden og hendes venner blev kørt til nærmeste politistation for at indgive en officiel anmeldelse.

Kvinden blev desuden undersøgt af en læge.

Alves var ikke til stede, da politiet ankom til stedet, men ifølge El Mundo nægter han enhver anklage.

Højrebacken har spillet næsten ti år i Barcelona og blandt andet vundet tre Champions League-titler i sin karriere.