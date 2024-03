Hun var lettet, men også frustreret.

Oh Lands 19-årige 'X Factor'-solist Elva Wahlberg var efter denne uges liveshow ikke enig med seerne.

Efter at have sunget Billie Eilishs Oscar-vindende 'Barbie'-filmsang 'What Was I Made For', røg hun nemlig for første gang i denne sæson i farezonen, og det forstod hun ikke.

»Man står helt sikkert med en lettelse over at være gået videre, men også en frustration over, at jeg måske ikke synes, jeg fortjente at stå der i dag,« fortæller hun til B.T. og uddyber:

Elva. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere Elva. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Jeg synes, min performance var virkelig god, og jeg synes, jeg sang godt. Hele det her visuelle med at hjertet bløder over, og det så vitterligt står og bløder ud på podiet. Det var virkelig smukt.«

Elva understreger:

»Det er ikke ensbetydende med, at jeg synes, at nogen andre er værre... Jeg synes bare, at jeg fortjente det i dag, for jeg var virkelig stolt og tilfreds over min performance.«

Elva undgik i sidste ende dog at ryge ud.

Oh Land valgte nemlig efter omsang at sende sin gruppe Cyklus ud, og de var efterfølgende fuldt afklaret med at det var slut.

Se deres reaktion i videoen øverst, hvor de også fortæller, hvad de nu skal hjem til.

Her kan du læse B.T.s anmeldelse af ugens 'X Factor'-show.