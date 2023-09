Fremtiden så særdeles lys ud med en succesfuld deltagelse i 'Løvens hule'.

Men nu er det slut.

Ifølge Detailwatch er Minifabrikken fredag blevet begæret konkurs ved skifteretten i Esbjerg.

Det er sket efter en hård tid for virksomheden, der gjorde sig i laserskåret træ og interiør.

Senest har grundlæggeren Winnie Løkkegaard Kristensen så sent som i august forsøgt at sælge Minifabrikken, efter at hun gennem længere tid har været ramt af en stressreaktion.

Helt anderledes tegnede det sig i januar 2022, da hun var med i 'Løvens hule'.

Her kunne hun forlade det populære DR-program med en investering på 200.000 kroner fra Jacob Risgaard.

Han havde dengang stor tiltro til projektet.

»Derfor ser jeg minifabrikken gå en lys fremtid i møde, fordi produkterne rammer ned i en nogle meget aktuelle tendenser inden for indretning af hjem og erhverv,« sagde han:

»Og så har Winnie Løkkegaard Kristensen så mange andre produkter på tegnebrættet, at det næsten kun kan blive en succes.«

Tidligere i år trak han sig dog ifølge Detailwatch fra ejerkredsen.

Minifabrikken blev grundlagt i 2016 og havde kontorer i Ribe.