»Vi er på vej til dig, julemaaand.«

Sådan lyder den efterhånden ret velkendte første sætning af den klassiske julesang fra julekalenderen 'Bamses Julerejse'. Og netop dén julekalender er blot én af de mange, du kan sætte dig til rette i sofaen under et varmt tæppe og se, når kalenderen skifter måned om få uger.

Efter at have nærstuderet programmerne kan B.T. herunder give det fulde overblik over, hvilke julekalendere der bliver sendt i år.

Det bliver både til en gensyn med gamle kendinge - og et møde med helt nye.

DR1 - 'Theo & Den Magiske Talisman'

Årets helt store og nye julekalender kan man i år se på DR1. I 24 afsnit følger man drengen Theo, hvis eneste og bedste ven er morfaderen Harald.

Morfaren falder om lige inden jul, og Theo må rejse ind i den magiske verden Thannanaya sammen med den nye pige i klassen, Simone, for at få sin elskede morfar tilbage.

På rollelisten er blandt andre 'Broen'-skuespilleren Sarah Boberg, 'Badehotellet'-veteranerne Jens-Jacob Tychsen og Bjarne Henriksen samt den unge skuespillerspire Safina Coster-Waldau - der er datter af den danske 'Game of Thrones'-stjerne Nikolaj Coster-Waldau.

Den bliver vist klokken 19:30 på DR1.



DR Ultra - Eftershow til 'Theo & Den Magiske Talisman'

Efter 'Theo & Den magiske talisman' bliver der sendt på DR1, kan du se et såkaldt eftershow på DR Ultra, hvor de medvirkende blandt andet vil fortælle de bedste bag-om-historier fra optagelserne og måske lige løfte lidt af sløret for, hvad der sker i næste dags afsnit.

Det vises klokken 19:55 på DR Ultra.

DR Ramasjang - 'Selmas Saga'

'Selmas Saga' er en svensk julekalender fra 2016.

Omdrejningspunktet er den otte-årige Selma og hendes familie, som ikke kan betale deres husleje. Derfor trues de med at blive smidt ud. Heldigvis møder den unge pige videnskabsmanden Efraim von Trippelhatt - og det giver hende håb om at kunne redde sin familie lige før jul.

Efraim mener nemlig, han kan finde vej til Julemandens rige.

Den sendes klokken 17:00 på DR Ramasjang.

DR Ramasjang - 'Ramajetternes Jul'

Julemandens computer er blevet stjålet fra Ramasjang Lufthavn.

Dén deprimerende besked får Ramajetterne og lufthavens chef - der bliver spillet af børneværten Kristian Gintberg - den 1. december. Julen er dermed i fare, så den stjålne computer skal findes hurtigst muligt.

Den vises klokken 17:20 på DR Ramasjang.

'Ramajetternes Jul' blev første gang sidste år. Foto: DR Vis mere 'Ramajetternes Jul' blev første gang sidste år. Foto: DR

DR Ramasjang - 'Onkel Rejes Julefis'

Før, imellem og efter Ramasjangs to julekalendere er der julefis med Onkel Reje.

Han er sammen med Brille klar til at julehygge i den julepyntede hytte, men ikke alt går helt efter planen.

Du kan følge de to - og deres gæster - fra klokken 17:00 på DR Ramasjang.

DR Ultra - 'Klassens Perfekte Jul'

Intet er helt som det plejer i 'Klassen' - heller ikke selvom det er jul.

Magnus gik på en anden skole sidste jul, og han føler sig udenfor klassens fællesskab. I et anfald af frustration kommer han til at ødelægge klassens årlige juletur. For at gøre det godt igen melder han alle til en konkurrence, hvor de sammen kan vinde den perfekte VIP-juletur.

Dog dukker der en trussel op udefra, som vil forhindre Magnus og klassen i at vinde.

Julekalenderen kan ses klokken 17:50 på DR Ultra.

DRTV - 'Bamses Julerejse'

Fire gang tidligere har vi kunnet følge Bamse på sin mission for at finde på julen og Julemanden. Første gang var helt tilbage i 1996.

Nu vender Bamse, Kylling og Ælling tilbage - denne gang på DRTV.

Du kan se den hver dag fra klokken 06:00 på DRTV.

ARKIVFOTO fra 'Bamses Julerejse'. Foto: NILS MEILVANG Vis mere ARKIVFOTO fra 'Bamses Julerejse'. Foto: NILS MEILVANG

DR2 - 'Rytteriets Jul'

'Rytteriets Jul' er ikke en klassisk julekalender - men en adventskalender.

Hver søndag aften i december inviterer Rytteriet indenfor til hygge, korsang, gløgg og croquistegning. Martin Buch og Rasmus Botoft er tilbage og med sig har de Bodil Jørgensen og Nis Bank Mikkelsen.

Den vises de første fire søndage i december klokken 21:30 på DR2.

TV 2 - 'Tvillingerne og Julemanden'

Mens DR1 i år viser en ny julekalender, får du på TV 2 et gensyn med 'Tvillingerne og Julemanden' fra 2013.

Julekalenderen er en fortsættelse af ‘Ludvig og Julemanden’, og Lars Hjortshøj spiller endnu engang hovedrollen som julemanden Nicolas, mens Nikolaj Kopernikus spiller det onde genfærd Dr. Schwartz.

Julemandens kone - Julie - bliver forvandlet til en gås og tages til fange af Dr. Schwartz. For at få hende tilbage, skal Nicolas finde den magiske 'Lysets Sten'. Tvillingerne Peter og Signe tilbyder ham deres hjælp.

Den kan ses klokken 20:00 på TV 2.

TV 2 - 'Alletiders Julemand'

Pyrus er endnu engang at finde på skærmen, denne gang i 'Alletiders Julemand', der første gang blev vist i december 1997. Siden er den blevet genudsendt i 2007 og 2014.

I denne julekalender kommer Pyrus til at fortrylle julemanden, så han mister sin hukommelse. Sammen med Kandis og Gyldengrød må Pyrus derfor rejse gennem hele julemandens historie for at få ham til at huske, hvem han er.

Den bliver vist klokken 16:30 på TV 2.

ARKIVFOTO fra 'Alletiders Julemand'. Foto: NILS MEILVANG Vis mere ARKIVFOTO fra 'Alletiders Julemand'. Foto: NILS MEILVANG

TV 2 Play - 'Ludvig og julemanden'

I julekalenderen, der er fra 2011, følger vi Ludvig Glad og hans familie, der i december er flyttet ind på Børglum Kloster, som Ludvigs far har arvet.

Efter planen skal familien rejse videre til udlandet på grund af faderens arbejde, men det vil Ludvig forhindre. Han går derfor på jagt efter en værdifuld skat på klosteret, så han kan skaffe familien penge nok til at blive boende og samtidig give familien mere tid sammen.

Det er dog ikke kun Ludvig, der leder efter skatten. Det gør også spøgelset Stygge Krumpen.

Samtidig er julemanden Nicholas blevet træt af at være julemand, og han rejser derfor også til Børglum Kloster.

Den kan allerede nu ses på TV 2 Play som en optakt til 'Tvillingerne og Julemanden', som kan ses på hovedkanalen fra 1. december.

TV 2 Charlie - 'The Julekalender'

TV 2s modne kanal TV-Charlie giver et gensyn med den mest populære voksen-julekalender gennem tiden af og med den århusianske trio 'De Nattergale'.

Den blev sendt første gang i 1991 og følger Hansi, Fritz og Günter, der skal finde nøglen til 'the playdåse', så det gamle ur kan blive trukket op, og overnissen Gammel Nok kan trække vejret igen.