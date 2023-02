Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Da Anders Lund Mikkelsen deltog i tirsdagens afsnit af 'Luksusfælden', var der ikke udsigt til, at han nogensinde ville blive gældfri.

I mellemtiden er prognoserne ikke blevet nævneværdigt bedre. Faktisk er gælden på de knap to millioner kun vokset. Alligevel er den 44-årige pædagogiske assistent ved godt mod.

»Det er gået godt, siden optagelserne. Budgettet overholdes, og børnebidraget kører over PBS hver måned, og det er stadigvæk den bedste følelse,« skriver han i et mailsvar til B.T.

Trods den uoverskuelige gæld var skammen over ikke at kunne betale børnebidrag nemlig den største sorg for deltageren fra Stubbekøbing på Falster, der er far til fem, men ikke selv har haft den nemmeste barndom.

»Jeg begyndte allerede at ryge cigaretter som tiårig, og som 12-årig kom jeg på institution og begyndte nogenlunde samtidig at ryge hash. Jeg brugte det som en slags selvmedicinering. Herfra tog mit liv fart, og jeg blev kastet rundt i systemet og kom på flere forskellige institutioner, inden jeg fyldte 18,« fortæller han.

Hashmisbruget udviklede sig siden til også at inkludere misbrug af alkohol og amfetamin.

»Jeg brugte min kontanthjælp på alkohol og stoffer, og så var der ikke penge til mad til familien. Derfor var det nemmere at låne penge.«

Og det gjorde han. Så mange, at han i 'Luksusfælden' kan fortælle, at han skylder 1,9 millioner kroner væk og ifølge programmets eksperter har 37.100 kroner i misligholdt gæld hver måned.

Foto: TV3 Vis mere Foto: TV3

»Det er et vanvittigt beløb. Du kan ikke nå at indhente det,« siger økonomisk rådgiver Kenneth Hansen i programmet.

Og det har han heller ikke gjort siden optagelserne, fortæller han til B.T. Faktisk er gælden kun steget, fordi der er kommet renter på.

I budgettet var der nemlig ikke lagt op til, at Anders Lund Mikkelsen skulle afdrage på sin gæld. I stedet anbefalede man ham at søge om gældssanering – og altså få slettet sin gæld i erkendelsen af, at den aldrig kan indkræves.

»Det har ikke været muligt at søge gældssanering endnu, da jeg stadigvæk bor for dyrt. Dog er jeg begyndt at udfylde papirer og hente de dokumenter, der skal bruges til ansøgningen,« siger Anders Lund Mikkelsen, der fortsat bor i huset i Stubbekøbing med sin kæreste, selvom han blev rådet til at finde noget billigere.

»Det har ikke været muligt at finde noget, da man oftest skal lægge fire måneders husleje og tre måneders indskud. Det er typisk 40-50.000 kroner, og dem har vi ikke nu,« siger Anders Lund Mikkelsen, der kun har de 10.000, som TV3-eksperterne belønnede ham med for at have overholdt budgettet.

Ligesom resten af danskerne er Anders Lund Mikkelsen nemlig også blevet ramt af energikrisen.

Allerede under optagelserne påpegede eksperterne, at hans udgifter til træpiller var ekstremt høje. Og de er kun blevet højere siden. Det samme gælder elregningerne.

Alligevel er han tilfreds med den hjælp, han fik fra 'Luksusfælden', som blandt andet resulterede i, at han hver måned kan betale 4.000 i børnebidrag. Børnene har nemlig lidt nok allerede.

Anders Lund Mikkelsen med vennen Skipper. Foto: TV3 Vis mere Anders Lund Mikkelsen med vennen Skipper. Foto: TV3

»Jeg har været i et utal af behandlinger for mit misbrug, både ambulant og døgnbehandling, fordi jeg altid har haft et ønske om at få børn. Men min afhængighed og umodenhed gjorde, at jeg ikke kunne være den far, jeg drømte om at være. Misbruget ødelagde mig og min evne til at navigere i livet,« siger han.

Han har et godt forhold til sine børn i dag. De tre yngste på 15, 13 og 10 bor tæt på og ser ham hver anden weekend.

Til gengæld har de to store på 27 og 22 lidt under hans liv som misbruger, fortæller han.

De seneste 17 år har han dog været ædru og stoffri, og i dag har han løbende kontakt med dem.