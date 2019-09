Olieprisen er steget en del efter et angreb i Saudi-Arabien. Det får tankstationer til at hæve deres priser.

Flere tankstationer i Danmark har mandag hævet deres priser på olie og benzin som reaktion på en stor stigning i olieprisen.

Hos både Circle K og Q8 er benzin- og dieselpriserne hævet med 40 øre per liter. Ændringen på tankstationerne er sket fra klokken 11.00 mandag formiddag.

- Vi prøver at regulere ind, således at vores priser matcher det løft, der er kommet i olieprisen.

- Og så må vi se i morgen, om vi har overreageret, eller om der er mere i vente, siger Peter Rasmussen, direktør for brændstof hos Circle K.

De højere benzin- og dieselpriser kommer, efter at olieprisen mandag har været oppe at stige med omkring ti procent.

Den højere oliepris er en konsekvens af et angreb mod to olieanlæg i Saudi-Arabien. Det har ødelagt halvdelen af landets olieproduktion.

I forvejen står Saudi-Arabien for fem procent af den samlede olieproduktion i verden. Når landet ikke længere kan producere den samme mængde olie, rammer det også det globale udbud af olie, og det har betydning for prisen.

I øjeblikket er det ikke til at sige, om olieprisen vil fortsætte med at stige, og om priserne på benzin og diesel derfor også vil fortsætte op.

Ifølge Peter Rasmussen afhænger det blandt andet af, hvor lang tid det tager Saudi-Arabien at genoprette sin produktion, og om der er frygt for endnu et angreb.

På den anden side kan priserne holdes nede af udtalelser fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

På Twitter skriver han, at USA er klar til at hive olie ud af sine egne reserver for at stabilisere olieprisen, hvis det viser sig nødvendigt.

