Danskerne kan se frem til at få udbetalt tre ud af deres fem ugers indefrosne feriepenge til efteråret.

Men hvis man vælger at få dem udbetalt, hvordan er man så bedst stillet?

Det er blot en måned siden, at aktiesparekontoens loft blev hævet fra 50.000 til 100.000 kroner.

Og det ser skatteekspert og chefkonsulent for det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO Henning Boye Hansen en oplagt mulighed i, da aktiesparekontoen i sin tid netop blev grundlagt for at gøre det gunstigt for danskerne at begynde at investere, skriver Børsen.

Men Henning Boye Andersen peger også på, at kontoen langt fra er fejlfri, da det skattemæssige incitament er for lille, og aktiesparekontoen derfor aldrig rigtig er slået til.

Alligevel ser det altså ud til, at ens feriepenge sagtens kan vokse sig til en betydelig størrelse, hvis man placerer dem i en aktiesparekonto. Det kræver blot en portion tålmodighed.

Ifølge Børsens beregninger kan 40.000 kroner, der ligger i en aktiesparekonto i 30 år, vokse sig til et beløb på over 260.000 kroner.

Skatteeksperten Henning Boye Hansen mener dog, at man burde gøre det endnu mere fordelagtigt for danskerne at benytte sig af kontoen ved at droppe lagerbeskatningen. Lagerbeskatningen, som altså betyder, at man skal betale skat af sit afkast hvert år.

Når de indefrosne feriepenge bliver tilgængelige, er der nogle danskere, der risikerer at skulle betale topskat, hvis de vælger at få dem udbetalt.

Og hvis man står i den situation foreslår Henning Boye Hansen, at man i stedet gemmer pengene til pensionen.