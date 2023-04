Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

I månedsvis har sælgere ventet forgæves på deres indtægter fra Lauritz.com – og nu kan de se frem til at vente endnu længere.

Det fremgår af en mail, som auktionshuset mandag har sendt ud til deres kunder, og som B.T. har set.

»Desværre bliver afregningen for salget af din/e vare(r) forsinket. Normalt skulle du modtage dit tilgodehavende senest 40 bankdage fra salgstidspunktet,« lyder det i mailen.

»Vi er desværre nødsaget til midlertidigt at forlænge vores betalingsbetingelser, så der nu kan gå op til 60 bankdage.«

Det er anden gang indenfor tre måneder, at Lauritz.com forlænger betalingsfristen, hvilket har forårsaget adskillige rasende kunder.

Dengang fremgik det, at flere kunder ventede på deres penge – og det gør de tilsyneladende stadig.

»Pinligt og dårlig stil,« skriver Claus Cohn fra Frederiksberg på Trustpilot mandag og uddyber overfor B.T., at han allerede har ventet over to måneder på sin betaling.

»Vi solgte et maleri derinde den 21. januar, og Lauritz.com skylder os lidt over 13.000 kroner.«

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan auktionshuset - til stor kritik fra Forbrugerrådet - betaler regningerne med kundernes penge og dermed bruger dem som en slags kassekredit.

Lauritz.com har længe været i økonomisk modvind, siden selskabet for år tilbage optog et stort obligationslån for blandt andet at købe flere store auktionshuse i Sverige.

Siden har man kæmpet med at betale gælden, og i midten af 2021 blev auktionshuset nødt til at sælge sine datterselskaber i Sverige, Tyskland og Finland, skriver Berlingske.

Med den forlængede betalingsfrist, som Lauritz.com nu endnu engang har givet sig selv, kan selskabet nu holde kundernes penge i op til 60 dage og bruge dem i den daglige drift.

Lauritz.com begrunder den øgede ventetid med »forbrugskrisen« i Danmark grundet krigen i Ukraine.

Det har forårsaget et fald i omsætningen i februar og marts, skriver firmaet i en mail til B.T., der har samme ordlyd som den, kunderne har modtaget.

Lauritz.com har ikke ønsket at stille op til interview, og firmaet svarer ikke på, hvor mang kunder, der er omfattet af problemet, hvor mange penge firmaet skylder for afsluttede salg eller om firmaet bruger kundernes penge på andre udgifter – og i så fald hvilke.