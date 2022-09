Lyt til artiklen

De danske aktier er i øjeblikket særdeles følsomme over for renterne, der tordner lodret opad.

Og det har i den grad kunne mærkes efter fredagens handel, hvor de danske eliteaktier igen tog et dyk på 1,7 procent.

Det betyder, at C25-indekset på bare én måned er faldet med 18 procent, og det er det laveste niveau siden starten af september 2020, skriver Finans.

»Det er en møgsituation – jeg kan lige så godt sige det, som det er. Der kommer jo kun dårlige nyheder i øjeblikket, og de står i nakken på hinanden for at fortælle, hvor vi er på vej hen, og det er ikke et godt sted,« siger Lone Kjærgaard, administrerende direktør i Investering & Tryghed til Børsen.

Hun kalder tallene for »dårligere end de dårlige tal, man havde forventet.«

Og aktiemarkedet er mildt sagt et mareridtsscenarie, hvis man spørger Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank.

»Vi står midt i et mareridt, hvor det eneste, som investorerne reagerer på, er renterne. Det har ført til en rygmarvsreaktion, som bare rammer C25 hårdere end andre,« siger han til Finans.

Hvis renteforventningerne fortsætter med at stige, så er der ikke meget, der taler for danske aktier i 2022, spår flere eksperter.