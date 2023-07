Silas Holst har ellers haft en politik om ikke at vise sin seksårige søn Bobs ansigt.

Men nu er det ikke bare sin fars Instagram, men det store biograflærred, som sønnen skal vises frem på.

»Det er mega spændende,« siger en stolt Silas Holst til B.T.

Bob Jones har nemlig landet hovedrollen i en stor dansk spillefilm, som udkommer til vinter.

Bob Jones, da han endnu var i sin mor Louise Mahnkopfs mave. Silas Holst har den 6-årige søn Bob Jones og den 8-årige datter Maggie My med skuespilleren Johannes Nymark, som han tidligere var gift med, samt med deres veninde Louise Mahnkopf.

Derfor forsøger hans erfarne fædre, musicalstjernen Silas Holst og hans eksmand, skuespilleren Johannes Nymark, at hjælpe deres søn på bedst mulig vis.

»Jeg øver replikker med ham sammen med Johannes. Vi prøver at lære ham, hvordan man begår sig derude. Men når man er et barn på seks år, skal man bruge det umiddelbare, man bare har. Og det er det, han er rigtig god til,« forklarer Silas Holst.

Når filmen kommer ud, vil der nok være en del, der kommer til at vide hvem, han er. Hvad betyder det for dig, nu du ellers har gjort en dyd ud af at skjule ham på din Instagram?

»Lige pludselig bliver det jo hans eget valg og ønske, at han gerne vil de her ting, og det skal han jo have lov til. Der har aldrig gået ud på, at han skulle være en hemmelighed,« forklarer den 40-årige danser.

»Det handler om, at han selv skal have lov til at sige ja eller nej. Han skal jo stadigvæk ikke have en Instagram, men jeg synes, der er forskel på at arbejde, som han gør, og så gå op i likes og alt det der.«

Så man kommer stadig kun til at se nakken af din søn Bob på din Instagram, selvom han bliver en kendt skuespiller?

»Jeg har stadig ikke et behov for at lægge billeder op af ham – eller det har jeg, fordi jeg er stolt af ham, men jeg har ikke behov for alt det andet. Jeg synes, han skal have lov til at styre det tempo,« siger Silas Holst.

»Men jeg er godt klar over, at når han nu rammer biograferne til vinter, så kan folk jo se ham, og det skal de også have lov til. Han er selv skide stolt af at gå på arbejde, og det er super fedt at mærke, for så ved jeg, at det ikke er noget, jeg presser ned i halsen på ham – det er noget, han selv ønsker.«

Er det en vej, han gerne vil fortsætte så?

»Han skifter lidt mening hver dag. Nogle dage, når han kommer hjem fra arbejde, så gider han aldrig lave film mere, fordi så har det været en kedelig dag, og andre dage, så gider han godt lave rigtig mange film, fordi det har bare været en sjov dag,« forklarer Silas Holst.

»Så det kan nå at gå alle veje – men han er fandeme dygtig! Jeg står hver dag ude på settet og kigger på ham og tænker: Hold da kæft! Det anede jeg ikke, han kunne.«

Silas Holst, danser, sanger og skuespiller er aktuel i forestillingen Kinky Boots på Det Ny Teater.

Detaljerne om den kommende film må den stolte far dog ikke afsløre endnu.

I dag er Silas Holst gift med den tidligere realitypersonlighed og nuværende lufthavnsmedarbejder Nicolai Schwartz gennem snart et år.