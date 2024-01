Stridens kerne er blottet allerede i overskriften på Australiens ældste avis, Sydney Morning Herald.

‘Mary, Dronning af Skotland? I må have spist søm’ skriver de.

Lige siden Dronning Margrethe i sin nytårstale meddelte, at hun træder tilbage som dronning og overlader tronen til sin søn og svigerdatter, er der nemlig udbrudt en regulær krig mellem Skotland og Australien.

Som begge gerne vil tage ejerskab over Danmarks kommende dronning.

‘Hvordan en skotte blev dronning af Danmark’ lyder en overskrift i engelske The Telegraph, mens The Australian skriver ‘Vær hilset Mary, vores flannelklædte dronning, som lever et liv gjort af drømme’.

Og sådan bliver de ved.

Vi ved alle, at Mary Donaldson kom til verden på den australske ø Tasmanien tilbage i 1972. At det var her, hun boede og levede, lige indtil hun i 2000 mødte en dansk prins under sommer-OL i Sydney. Og hendes skæbne var beseglet.

Dermed står det altså 1-0 til Australien.

Det danske og australske flag vajede på pladsen, da prins Christian blev hyldet på Amalienborg Slotsplads. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Det danske og australske flag vajede på pladsen, da prins Christian blev hyldet på Amalienborg Slotsplads. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Men den hopper skotterne ikke med på. Tværtimod svælger de nærmest i hendes far John Donaldsons skotske ophav.

Han blev nemlig født i den kystbyen Port Seton, og tilbragte de første 22 år af sit liv i Skotland.

To år forinden var såvel hans forældre som to brødre udvandret til Tasmanien, mens John Donaldson altså først fulgte i deres kølvand, da han var færdig med sine studier. Og i øvrigt var nygift. Med Kronprinsessens mor.

I 1975 – hvor den lille Mary Elizabeth kunne fejre sin tre års fødselsdag – fik familien tildelt statsborgerskab i det nye land og havde dermed dobbelt. Engelsk og australsk.

Men Mary Donaldson har altså aldrig boet i Skotland.

Alligevel lægges der ualmindelig meget vægt på, at John Donaldson den 14. maj 2004 – hvor brylluppet skulle stå – fulgte sin datter op ad kirkegulvet iført kilt.

Ligesom han i sin tale understregede de skotske rødder.

John Donaldson iført kilt ankommer til Vor Frue Kirke med sin datter Mary Elizabeth Donaldson. Foto: Søren Bidstrup Vis mere John Donaldson iført kilt ankommer til Vor Frue Kirke med sin datter Mary Elizabeth Donaldson. Foto: Søren Bidstrup

»I ellevehundredtallet, efter mange blodige kampe, blev de hærgende og plyndrende vikinger drevet ud af Skotland af en flok mænd anført af bedstefaderen til den første Donald, grundlæggeren af MacDonald-klanen.«

»Han ville nok have spurgt sig selv, hvorfor han dog havde givet sig i kast med så store genvordigheder, når vi nu her, cirka otte århundreder senere, er vidne til foreningen mellem Vikingen Frederik og MacDonald-klanens Mary,« indledte John Donaldson sin tale til brudeparret.

Og i samme boldgade er det blevet kraftigt understreget, hvordan kronprinsesse Mary til sit våbenskjold vægtede sit tilhørsforhold til Skotland.

Så står det til Skotland, er stillingen i kampen 1-0. Til dem.

»Skotske emigranter har allerede givet verden den nuværende canadiske premierminister og en tidligere amerikansk præsident. Og nu kan en dansk dronning tilføjes listen,« som avisen The Scotsman praler med.

Men som Sidney Morning Herald ikke er blege for at påpege, har »alle danske medier klart tilkendegivet, at kronprinsesse Mary er den første australier, der bliver dronning. Som i nogensinde.

Kronprinsparret har utallige gange besøgt Australien. Både privat og officielt. Her i 2013. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprinsparret har utallige gange besøgt Australien. Både privat og officielt. Her i 2013. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Da Mary Donaldson blev til kronprinsesse Mary, frasagde hun sig i øvrigt begge sine statsborgerskaber. Og blev dansk.

Så hvor striden mellem Skotland og Australien ender, er uvist.

Kronprinsparret har adskillige gange været på besøg hos familien i Australien og er hjemmevante dér, mens hun fortsat ikke har besøgt Skotland.

Til gengæld har Skotlands minister for udenrigsanliggender, Angus Robertson, ifølge The Times udstedt en åben invitation.

»Det er yderst velkomment, at Mary, kronprinsesse af Danmark, tager sine stærke skotske forbindelser med sig, når hun bliver dronning af Danmark.«

»Hun og prins Frederik vil blive budt velkommen med åbne arme efter kroningen,« siger han til The Times.

