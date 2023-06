For tre år siden blev Jesper Lohmann og Lise Frølund forlovede.

Selve brylluppet mellem den 62-årige skuespiller og chefreceptionisten har dog ladet vente på sig - men nu skal det være, fortæller parret til B.T.

»Det bliver til foråret,« røber Jesper Lohmann.

For alt er stadig fryd og gammen mellem ham og Lise Frølund, da de torsdag aften møder sammen op til premieren på Tivolirevyen.

Også selvom deres bryllupsplaner er blevet aflyst og udskudt flere gange de sidste par år.

»Vi skulle have gjort det her i foråret, men det kom ikke til at ske af så mange grunde. Det er nogle store familier, vi har, så der er jo børn og svigerbørn og fester det ene og det andet sted,« forklarer Jesper Lohmann.

Jesper Lohmann og Lise Frølund til premieren på Tivolirevyen, hvor B.T. møder dem, torsdag 1. juni 2023. Foto: Maibritt Brahe Vis mere Jesper Lohmann og Lise Frølund til premieren på Tivolirevyen, hvor B.T. møder dem, torsdag 1. juni 2023. Foto: Maibritt Brahe

Men nu har de fundet plads til et forårsbryllup til næste år i stedet.

Dog er hverken detaljer som den præcise dato eller lokalerne endnu på plads.

»Det skal vi nok finde ud af,« siger Lise Frølund og smiler.

»Der er lang tids planlægning på sådan noget,« tilføjer Jesper Lohmann med et grin.

Derfor er parret heller ikke stressede endnu over det kommende bryllup, der forhåbentligt endelig får lov at stå.

»Nej, nej, slet ikke - jeg glæder mig bare, det skal nok ske,« slutter Lise Frølund med et smil.

Jesper Lohmann har sønnerne Lauritz på 16 år og Ole 14 år fra ægteskabet med skuespiller Charlotte Rathnov.

Lise Frølund har selv to store børn på 28 år og 31 år.