I dag med skuespiller og instruktør Lisbet Dahl, som måske nok har været med til at gøre grin med Dronningen, men er kæmpe fan.

Mit forhold til Kongehuset er…

»Det er meget tæt. Så tæt, som det kan være, når man er en ganske almindelig borger.«

»Jeg er jo opdraget til at elske Kongehuset af både min mor og min far. Jeg har siddet som tre til fire årig på min fars skuldre inde på Amalienborg slotsplads og råbt ‘Konge, Konge, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem’.«

»Jeg var 27 år, da Kongen døde, og det var en stor sorg. Men det blev specielt udtalt for mig, da dronning Ingrid døde. Jeg blev utrolig ked af det.«

»Så ked af det, at jeg måtte undersøge hvorfor. For jeg reagerede jo også på prinserne. Tænkte ‘årh nej, nu skal de undvære deres mormor’.«

»Men det er jo fordi, vi er så tæt forbundne til den familie. Vi ved jo næsten lige så meget om dem som vores egen familie. Så det er et særligt bånd, jeg føler.«

For mig er Dronningen….

»Jeg synes, at Dronningen er klog, og hun har fundet den der fine balance mellem at være en dronning, men også at være folkets dronning. Og det synes jeg er fint.«

»Hun er meget nem at snakke med. Er meget sød og meget begavet.«

Derfor mødte jeg Dronningen…..

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg mødte hende første gang, for jeg har mødt hende flere gange. Både til tre aftenselskaber, da jeg fik Ridderkorset, i Cirkusrevyen og til premieren på ‘Aladdin’ ude i Dyrehaven.

»Men det var, da jeg var i audiens for at takke hende, at jeg rigtig snakkede og kom lidt tættere på.«

Dét overraskede mig mest ved mit møde med……

»Ikke noget faktisk. Hun er lige ud ad landevejen. Hun er lidt genert, sød og som jeg også hører gang på gang, temmelig begavet. Hun er meget vidende. Også om kunst og kultur.«

Dronningen overraskede Ulf Pilgaard på scenen, da han for sidste gang gav som den Margrethe i Cirkusrevyen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Dronningen overraskede Ulf Pilgaard på scenen, da han for sidste gang gav som den Margrethe i Cirkusrevyen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Min bedste anekdote med Dronningen……

»Da Ulf Pilgaard havde sin sidste optræden i Cirkusrevyen i 2021, var jeg sygemeldt. Så det var Nils Olsen, der havde ringet til mig og sagt, at Dronningen kommer altså, så jeg strøg jo derud.«

»Jeg nåede lige ind i salen og lå op ad trappen inde i salen, så jeg kunne se, når Dronningen gik på scenen. Det var et stort øjeblik. Stort at se Ulf.«

»Og det var meget sjovt, for bagefter sad vi nede bagved. Dronningen blev et kvarters tid, og så fik vi et glas vin, og så ebbede samtalen lidt ud.«

»Så tænkte jeg ‘nu siger jeg bare noget’. Og sagde så: 'Det er da sjovt at se, så lille De er’. ‘Hvad’?’ sagde hun så. ‘Ja, ved siden af Ulf Pilgaard’. For det var hun jo også.«

»Og så stod den lille Dronning, der altid har været en høj, stor dame, og sagde ‘jaja, jeg er vist også skrumpet lidt’.«

Kronprins Frederik skal være konge, og det tror jeg bliver…..

»Det bliver godt. Det bliver en succes. Han er ikke som sin mor. Han er nok mere som sin morfar.«

»Og så har han jo sin mor i baghånden, hvis der kommer nogle situationer, hvor man skulle være i tvivl om noget som helst. Hvilket jeg faktisk ikke tror, at der kommer.«

»Han er dygtig. Og det tror jeg også, at han vil vise meget hurtigt.«

Jeg glæder mig især til….

»Til at se hans ansigt på søndag. Jeg glæder mig til at se ham i den nye position. Det må jo også være gribende for ham.«

»Men gud være lovet for ham, at det ikke er fordi, at hun er død. Uha, det havde været slemt.«

Mit bedste minde med Kronprinsen…..

»Jeg har da mødt ham, har hilst på ham hver gang, jeg har været til fest på Christiansborg. Der går man ind og bliver præsenteret hver gang.«

»Men jeg er ikke bonkammerat med ham. Det kunne jeg sikkert godt blive.«

Lisbet Dahl har været til tre hofbal med Dronning Margrethe. Her i 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix Vis mere Lisbet Dahl har været til tre hofbal med Dronning Margrethe. Her i 2016. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Ritzau Scanpix

Det var jeg mest nervøs ved, da jeg skulle møde Dronningen…..

»Jeg var ikke nervøs. Jeg var spændt. Men det imponerende er, at der er jo en tone oppe på Amalienborg, hvor personalet simpelthen er trænet i at få folk til at slappe af.«

“‘Nej’, sagde en, som har en eller anden titel, som jeg ikke kender, ’bor du der? Så bor vi lige i nærheden af hinanden’, og ‘synes du også, at den slagter er god’. Sådan står de og snakker med én.«

»Nu er jeg måske mere vant til at gå ind og klare mig selv på en scene, så jeg er måske ikke så nervøs, som man måske kan være i situationen, men jeg var spændt på det. Det gik fint.«

»Ved en audiens sidder Dronningen, når man kommer ind, og så går man hen og sætter sig. Og det er helt afslappet.«

»Så fortalte jeg, at jeg skulle ud og lave ‘Aladdin’ i Dyrehaven’, og jeg vidste, at hun havde spillet ‘Aladdin’ på Zahles skole, så hun sagde straks ‘nej hvor interessant’, og så snakkede vi om det.«

Det er ikke kun Ulf Pilgaard, der har parodieret Dronningen. Lisbet Dahl selv har også. Her i Cirkusrevyen 1985. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix Vis mere Det er ikke kun Ulf Pilgaard, der har parodieret Dronningen. Lisbet Dahl selv har også. Her i Cirkusrevyen 1985. Foto: Jan Jørgensen/Ritzau Scanpix

Det ville jeg ønske, at jeg havde turdet spørge om….

»Ikke noget. Jeg tror ikke, at der er noget, jeg ikke havde turdet spørge om.«

»Jeg kan huske, at jeg sagde til hende: ‘min mor ville have været meget stolt, så tusind tak for Ridderkorset’.«

»Så sagde hun, ‘Det sagde Kurt Ravn også’.

Hun er nem at tale med. Det er jo selvfølgelig også hendes job, og hun er også lidt genert, og det kan jeg godt forstå.«

Det kommer jeg til at savne, når Frederik bliver konge….

»Jeg kommer til at savne Margrethe. Jeg kommer til at savne hendes tilstedeværelse, som sikkert vil være der alligevel, men nu er det ham, der vil stå der.«

»Men selve hendes placering i billedet vil jeg da savne.«

Den 14. januar skal jeg…..

»Fejre tronskiftet ved at holde fest for min familie og mine venner. Vi mødes søndag ved 12-tiden, og så spiser vi små kanapéer med krabbe- og laksesalat.«

»Vi prøver også at få fat i en Kong Frederik kage inde fra La Glace, men der er vist lang kø. Men det bliver en rigtig fin dag.«

