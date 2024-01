B.T. tæller hver dag i denne uge ned til tronskiftet.

I dag med Casper Christensen, som har været til Dronningens aftenselskab og blankt må erkende, at én særlig ting gjorde ham lidt stødt på manchetten.

Mit forhold til Kongehuset er….

»Jeg har lært og forstået, hvor vigtigt et kongehus kan være for et land, og hvor mange oplevelser – gode og dårlige – det giver et folk, og at befolkningen er utrolig glade for at følge med i Kongehuset. Og det er i sig selv en stor kvalitet.«

»Jeg vil ikke sige, at jeg er fan af Kongehuset, og personligt er det ikke noget, som bidrager meget til mit virke eller mit liv.«

»Men det kan jeg se, at det gør for rigtig mange mennesker. At de virkelig har en stor kærlighed til det, og det er da fantastisk.«

For mig er Dronningen…

»Et menneske ligesom alle os andre.«

Første gang Casper Christensen var til bal hos Dronningen, var i 1998 sammen med sin daværende kone Anette Toftgaard. Foto: Bax Lindhardt/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Første gang Casper Christensen var til bal hos Dronningen, var i 1998 sammen med sin daværende kone Anette Toftgaard. Foto: Bax Lindhardt/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Derfor mødte jeg Dronningen….

»Hvis jeg skal være ærlig, kan jeg ikke huske, om jeg har været til Dronningens aftenselskab en eller to gange, men jeg tror, at det er to gange. Og derfor har jeg mødt Dronningen.«

»Jeg var ikke overrasket over invitationen, for med mit tidligere storhedsvanvid undrede det mig, at jeg ikke blev inviteret noget mere.«

Dét overraskede mig mest ved mit møde med Dronningen…..

»Nu snakkede jeg jo ikke specielt meget med Dronningen selv andet end et 'goddag'. Men det overraskede mig, at vi skulle have buffet.«

»For jeg havde sådan en forestilling om, at det her var et meget fint arrangement. Men det var en buffet, og det kom altså lidt bag på mig.«

»Vi var selv oppe og hente maden, og så vidt jeg husker, var Dronningen også oppe og hente maden og stod i kø for et stykke kød og nogle kartofler.«

»Jeg ved ikke, hvad jeg havde forestillet mig, men havde ikke inde i hovedet forestillet mig en buffet. Sådan noget 'all-you-can-eat' agtigt.«

»Det er jo lang tid siden, men jeg er 99 % sikker på, at det var en buffet, for jeg mener at kunne huske, at én af de royale tabte en kartoffel på gulvet og lige lidt elegant sparkede den ind under bordet.«

Min bedste anekdote med Dronningen…..

»Ved du, hvad min bedste anekdote er? Der er noget tv fra det her med Dronningen, som tager imod folk, og der ser man så et billede af mig, der går hen og giver Dronningen hånden.«

»For at vise, hvordan Dronningen tager imod, klipper man bagefter til hende, der renser sine hænder med sprit, og det virker som om jeg er den eneste, der har givet hånd, og så skal der altså desinficeres bagefter.«

»Nogle venner, jeg har i Sverige, ringede bagefter og spurgte undrende: 'hvad har du gjort ved Dronningens hånd, siden hun rensede den med sprit bagefter?'«

»Det her var altså før covid, en tid, hvor de fleste slet ikke havde set en håndsprit før, og så ser man bare et billede af mig, der giver Dronningen hånd og bagefter håndspritter.«

»Der følte jeg mig lidt stødt. Det var sgu lidt underligt.«

Casper Christensens andet hofbal var i 2009. Her hilser han på Prins Joachim. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix Vis mere Casper Christensens andet hofbal var i 2009. Her hilser han på Prins Joachim. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Kronprins Frederik skal være konge, og det tror jeg bliver…

»Superinteressant. For jeg tror ikke, at han havde regnet med, at det skulle være nu. Og han virker – med det kendskab jeg har til ham – ikke som et menneske, der har glædet sig super meget til den dag.«

»Det virker mere som om, at han er mere interesseret i en anden form for royal optræden end det at være konge. Han er glad for sit Royal Run og for at stå lidt fuld til en koncert og blive hyldet.«

»Men det lidt tunge slæb med at sætte sig ind i en masse ting og være interesseret i alt, hvad folk snakker om og møde en masse mennesker og udstråle at være royalt overhoved, det er ikke det, han er mest interesseret i, når jeg kigger.«

»Så det bliver interessant at følge, hvordan han får vendt det inde i sig selv. For han er utrolig elsket af folk, så man tænker, at det bliver en nem opgave. Men det er jo ligegyldigt. For det kommer an på, hvordan han har det indeni.«

Jeg glæder mig især til….

»Hvis han skal lytte til sig selv, så skal han på en eller anden måde reformere måden at gøre det på ret voldsomt.«

»Han kan jo godt sige: 'Hør her, der kommer ikke nogen nytårstale, for jeg bryder mig simpelthen ikke om at skulle sidde og holde en ti minutters tale, det er ikke dér, at jeg er god'. Det står ham jo frit for.«

»Så hvor meget vil han forsøge at presse sig selv ned i en kasse, hvor han måske ikke føler sig godt tilpas? Og hvor meget vil han faktisk tage det på sig og sige 'jeg er konge, jeg gør det på den måde, jeg synes er rigtig, og hvor jeg føler mig godt tilpas'.«

»Det glæder jeg mig til at se.«

Mit bedste minde med Kronprinsen…..

»Gennem nogle fælles bekendte har vi for mange år siden været til nogle forskellige ting sammen og har også haft nogle sjove aftener, som jeg selvfølgelig ikke vil fortælle om, men jeg har mødt ham nogle gange.«

»Jeg kan huske engang, hvor han kom hjem – og det her er mange år siden – til mig. Jeg havde en scooter, og husker, at vi sad og havde grillet ude i haven.«

»Så siger han: 'Jeg skal lige prøve din scooter, for sådan én havde min morfar', og så kørte han ellers rundt og rundt i haven for fuld tryk på den her gamle Vespa.«

»Som du ved, er kongerækken ikke det, jeg går mest op i. Så det slog mig først bagefter, at hans morfar må jo have været kongen. Så det var åbenbart kongen, der havde haft sådan en Vespa.«

Det var jeg mest nervøs ved, da jeg skulle møde Dronningen…..

»Arh, der var jeg ikke nervøs. Slet ikke. Nej nej. Jeg ved godt, hvordan man taler til en kvinde, der er 30 år ældre end mig. Det kan jeg godt finde ud af.«

»Jeg kommer ikke til pludselig at sige noget vanvittigt eller noget dumt. Jeg taler bare.«

Det ville jeg ønske, at jeg havde turdet spørge om….

»Sådan ét spørgsmål sidder jeg så heller ikke tilbage med. Men jeg er ret nysgerrig.«

»Så hvis der er noget, jeg kunne få lov til at spørge om nu, så er det, hvorfor hun abdicerer? Lige nu? Af alle tidspunkter lige nu?«

»Det synes jeg godt nok er en gåde. Og det forstår jeg overhovedet ikke.«

Hvorfor abdicere? Og hvorfor nu? De spørgsmål vil Casper Christensen gerne stille Dronningen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Hvorfor abdicere? Og hvorfor nu? De spørgsmål vil Casper Christensen gerne stille Dronningen. Foto: Bax Lindhardt

Det kommer jeg til at savne, når Frederik bliver konge….

»Der bliver jeg lidt kedelig, for jeg kommer ikke til at savne noget.«

»Jeg forestiller mig, at nytårstalen vel fortsætter som hidtil. Og nu er det jo ikke fordi, jeg går og glæder mig hele året til den. Faktisk er der år, hvor jeg har glemt at se den.«

»Så der er ikke så meget, jeg kommer til at savne. Der kommer jo noget andet i stedet for.«

Den 14. januar skal jeg….

»Til min svigermors fødselsdag. Og vil sikkert blive tvangsindlagt til at se tronskiftet på tv.«

»Min hustru Isabel har i hvert fald ytret lidt om, at det er en begivenhed, som børnene skal se, for det skal de kunne huske. Så jeg er ret sikker på, at fjernsynet kommer til at køre.«

»Men jeg tager ikke ind til København og står i kulden og vinker op mod en altan. Sådan noget gør jeg ikke.«

