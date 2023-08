Fra 300 følgere til 2400 følgere på Instagram.

Interessen for Kragelund Mose ved Bække er blevet så stor, at ejeren Martin Sandager onsdag måtte slukke for notifikationerne for den dyrerige moses profil.

Og det er der en helt særlig grund til, skriver TV 2 Syd. For i midten af sidste uge kunne podcastværterne Peter Falktoft og Esben Bjerre afsløre, at de har købt sig ind i mosen.

»Engang drømte man om en hvid Lamborghini og en Risskov-kasse i første række. Så gik der lidt tid og her er vi … nyslåede stolte lodsejere/medejere/forvalte af 100 hektar uforstyrret mose et sted i Jylland,« skriver Peter Falktoft i et opslag på Instagram.

De to podcastværter, der tilsammen har cirka en million følgere på sociale medier, står bag podcasten 'Her Går Det Godt'. På podcastens Instagram-profil har værterne delt en humoristisk video, hvor de forklarer baggrunden for købet.

»Betragt det som et skærv i den biodynamiske kirkekasse som affald for vores til tider dekadente livsstil,« lyder det med et glimt i øjet.

Den nyberømte mose ligger tæt ved Bække i Vejen Kommune og rummer alt fra sjældne blomster til kreaturer, geder, asiatiske vandbøfler, exmoor ponyer og ungarske uldgrise.

Hos Martin Sandager er der også stor glæde at spore for de to nye medejere.

»Der er en stor gruppe mennesker, vi aldrig kan nå ud til. Der tror jeg, at det er næsten ligegyldigt, hvad Esben Bjerre og Peter Falktoft siger, så får de folk med,« siger han til TV 2.

I begyndelsen af 2022 havde podcasten 'Her Går Det Godt' over 144.000 ugentlige lyttere.

