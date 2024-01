Filmaktuelle Claes Bang husker Kong Frederik som en, der fortæller 'virkelig dårlige' vittigheder.

Det fortæller skuespilleren onsdag på den røde løber i Imperial bio i København, hvor han fik anledning til at mindes sit møde med landets nye monark.

»Han var virkelig, virkelig sød,« siger Bang, som husker, at han og konen, Lis, engang var til middag med kongen.

»Han var glad for at fortælle vittigheder. Altså jeg er ked af at sige, at de var virkelig dårlige. Men han var ret charmerende, når han fortalte dem.«

Han kan dog ikke huske vittighederne, siger han.

»Jeg synes bare, at det var meget sympatisk, at han ville underholde. Det kunne jeg ret godt lide. Det var meget fedt.«

Claes Bang var på den røde løber i forbindelse med premieren på den engelsksprogede film 'Stockholm Bloodbath', hvori han har hovedrollen som Kong Christian 2.

Filmen kredser om den historiske begivenhed Det Stockholmske Blodbad, hvor den danske konge tog blodige midler i brug for at erobre den svenske krone.