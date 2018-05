En brand i en ejendom på Vesterbrogade på Vesterbro i København fredag aften betyder, at gaden er spærret, og bygningen er blevet evakueret. Politi og brandvæsen er på stedet.

Hovedstadens Beredskab skriver i et tweet, at man er i fuld gang med at slukke ild i et køkken, en aftrækskanal og et loft i beboelsesejendommen på Vesterbrogade, der er afspærret, mens slukningsarbejdet er i gang.

#Vesterbrogade. #HBeredskab slukker ild i køkken, aftrækskanal samt på loft på beboelsesejendom.

Vi er talstærkt tilstede, hvis branden skulle brede sig.

Opdatering følger .. — HovedstadsBeredskab (@HBeredskab) May 25, 2018

Ifølge Københavns Politi er det mere præcise sted for branden i området ved Colbjørnsgade og Vesterbros Torv.

Hovedstadens Beredskab skriver yderligere, at man er talstærkt tilstede i så fald, branden skulle sprede sig yderligere.

»Der er ild i en ventilation, efter der har været ild i en frituregryde. Men der er ikke ild i bygningen som sådan. Og det arbejder brandvæsenet på, at der heller ikke skal blive,« siger vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til BT.

Han fortæller desuden, at politiet endnu ikke har en tidshorisont for, hvornår Vesterbrogade åbnes igen.

»Nu skal brandvæsenet have ro til at udføre deres arbejde, og når de siger, de er færdige, så åbner vi op igen,« siger vagtchefen.

BT følger sagen.