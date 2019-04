»Jeg har flere konkrete tilbud. Det kan tænkes, at jeg kommer til at kommentere i et andet regi,« siger Jørgen Leth.

Han møder gående op på den røde løber til gallapremieren på Danmarks Sønner i Imperial i København.

Det er sammen med sin datter Karoline Leth, der er filmproducent og har inviteret ham.

»Men jeg kan ikke sige mere. Så konkret kan jeg ikke blive,« forklarer han.

Om Tour de France-afskeden med TV 2, hvor han i år ikke bliver en del af holdet, siger han:

»Jeg har taget det i stiv arm og har det fint,« siger Jørgen Leth.

TV 2’s har ærgret mange i den danske befolkningen, der har hyldet Jørgen Leth.

»Opbakningen er jeg enormt glad for. Det betyder meget,« siger Jørgen Leth, der er skuffet over ikke at skulle kommentere i år.

Han er tydeligvis bedre gående.

»Jeg er ved at være ovenpå. Jeg er klar. Jeg har masser af arbejde. Jeg har masser at lave,« siger Jørgen Leth, der er ved at lave en ny dokumentar med premiere i år.

Desuden kommer der en koncertturne med sin musikalske kammerat Frithjof Toksvig, en ny plade og en ny bog

»Jeg har glemt titlen. Det er en digtsamling,« siger han.

Danmarks sønner har premiere torsdag den 11. april.