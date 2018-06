Caroline Wozniacki, der i januar ved Australian Open erobrede karrierens første Grand Slam-titel, skovler penge ind.

Alene i år har hun via sin turneringsdeltagelse allerede tjent 3,5 mio. dollar (ca. 22 mio. kr.). Hertil kommer sponsorindtægter, der af velinformerede eksperter vurderes at være mindst det dobbelte beløb værd.

Det amerikanske erhvervsmagasin Forbes mener at vide, at hun siden prof-debuten i 2006 har tjent over en halv milliard kroner. Penge som hun blandt andet har investeret i amerikanske boliger samt energidrikfirmaet State.

Carolines markedsværdi er enorm, og den er ikke blevet mindre efter Australian Open. Det er bedrifter af den art, sponsorerne er villige til at belønne med store bonus-udbetalinger Julien Cassaigne

BT har under Grand Slam-tennisturneringen French Open i Paris talt med tre af de ’bagmænd’, der har hjulpet Caroline Wozniacki til at blive en af verdens bedst betalte kvindelige idrætsudøvere.

»Det er nogle, man arbejder sammen med hver dag, så det er klart, at man skal have et godt forhold til sine agenter. Kort sagt: De gør ens liv lidt mere ukompliceret og nemmere,« siger Caroline Wozniacki.

TLA Worldwide-vicepræsident John Tobias: »Jeg bemærkede allerede Carolines talent, da hun var 14 år.«

Hvad gør man, hvis man gerne vil være en rig og berømt tennisspiller? Et godt råd: Tag kontakt til amerikaneren John Tobias (billedet).

Det gjorde Caroline Wozniacki for mere end 10 år siden, og nu er den 27-årige dansker en af verdens rigeste atleter.

Ganske vist er det knap tre år siden, at han - efter at have modtaget en fyreseddel af sin daværende arbejdsgiver Lagardère - stoppede med at være den danske tennisspillers rådgiver. Men det er indiskutabelt, at hans benarbejde i kulissen fra 2006 til 2015 har været værdifuldt.

»Jeg bemærkede allerede Carolines talent, da hun var 14 år. Hun var allerede dengang en glimrende tennisspiller, men det, der i mine øjne gjorde hende ekstraordinært interessant, var, at hun var mere ambitiøs end sine jævnaldrende konkurrenter,« siger 40-årige John Tobias.

Efter hun i 2006 havde vundet Wimbledons pigesinglerække, lagde John Tobias sammen med Caroline Wozniacki og hendes familie en plan.

»Først skulle hun gøres kendt i Danmark, dernæst i Skandinavien og Asien, hvorefter de store sponsorkontrakter skulle i hus i USA,« siger John Tobias.

Han er nu vicepræsident i sportsmanagement-firmaet TLA Worldwide, hvor han servicerer tennisstjerner som Grigor Dimitrov, Sloane Stephens, Sam Querrey samt brødrene Bob og Mike Bryan.

Bonus-info: John Tobias nåede inden sin afsked med Lagardere at skaffe Caroline Wozniackis sponsoraftaler med blandt andre Rolex, Adidas og Bobolat.

Lagardère-direktør Julien Cassaigne: »Jeg holder meget af familien Wozniacki.«

Da sportsmanagementfirmaet Lagardère i efteråret 2015 fyrede Caroline Wozniackis daværende internationale agent, John Tobias, tog Julien Cassaigne (billedet) over.

»Det har jeg ikke fortrudt,« siger den 36-årige franskmand og tilføjer:

»Jeg holder meget af familien Wozniacki. De er alle sammen skønne og totalt ukomplicerede mennesker, som jeg har fået et tæt forhold til.«

Franskmanden med de alvorlige, mørke øjne lægger ikke skjul på, at samarbejdet med Caroline Wozniacki er interessant.

»Hun har en meget professionel tilgang til tennissporten og stiller gerne op til både det ene og det andet. Så jeg har kun gode ting at sige om hende,« lyder det fra Julien Cassaigne, der selv har været en glimrende tennisspiller.

»Mit talent var ikke stort nok. Derfor lagde jeg ketcheren på hylden allerede som 22-årig. Men jeg ønskede at blive i tennisverdenen, der virkelig fascinerede mig. Jeg fik derfor job hos Lacoste (tøjfirma, red.) her i Paris, hvorfra jeg blandt andet tog mig af den amerikanske topspiller Andy Roddicks europæiske sponsoranliggender,« fortæller Julien Cassaigne.

Nu er det så Caroline Wozniackis sponsorer, han plejer. Og her er det millioner af kroner, der er i spil.

Ifølge det amerikanske erhvervsmagasin Forbes var Caroline Wozniacki i 2016/2017 den syvende bedst betalte sportskvinde i verden. Foruden halvanden million US-dollars i vundne pengepræmier indkasserede hun yderligere seks millioner US-dollars i sponsorater, og samlet set mener Forbes at vide, at hun i sin 11 år lange prof-karriere har tjent over en halv milliard danske kroner.

»Carolines markedsværdi er enorm, og den er ikke blevet mindre, efter hun tidligere i år vandt sin karrieres første Grand Slam-titel ved Australian Open. Ved samme lejlighed generobrede hun for en kort stund verdensranglistens førsteplads, og det er altså bedrifter af den art, som sponsorerne er villig til at belønne med store bonus-udbetalinger,« siger Julien Cassaigne.

Samarbejdsaftalen mellem Caroline Wozniacki og 'Lagardère Unlimited' udløber ifølge BT’s oplysninger i år.

»Det har jeg ingen kommentarer til,« siger Julien Cassaigne, der hverken ønsker at be- eller afkræfte, hvorvidt der er en forlængelse på vej.

Bonus-info: Julien Cassaigne har skaffet Caroline Wozniacki sponsoraftaler med blandt andre USANA Health Sciences, Lympo og Seafire Cayman Islands

Mikkel Nissen, til venstre, har rådgivet Caroline Wozniacki de seneste 14-15 år. Foto: Liselotte Sabroe Mikkel Nissen, til venstre, har rådgivet Caroline Wozniacki de seneste 14-15 år. Foto: Liselotte Sabroe

Nordic Sports Group-direktør Mikkel Nissen: »Caroline sætter høje, men ikke urimelige krav.«

Ikke mange kender Caroline Wozniacki bedre end den 45-årige juristuddannede Mikkel Nissen, der er direktør i det danske sportsmanagementfirma Nordic Sports Group.

»Vi har vel efterhånden samarbejdet 14-15 år og der er ikke sat slutdato på det. Jeg betragter det som et livslangt samarbejde og venskab,« siger Mikkel Nissen, der hver gang Caroline Wozniacki går på banen under den igangværende Grand Slam-turnering, French Open, overværer kampene ved siden af de øvrige ”Team Wozniacki”-medlemmer i Players Box.



»Hun er fantastisk at samarbejde med, og hun sætter høje, men ikke urimelige krav. Caroline er meget intelligent og forstår alle forretningsmæssige nuancer. Hun er også meget seriøs og professionel udenfor banen, når det gælder forretning. Efter så mange år ved man uden at spørge så meget, hvilke retninger hun gerne vil gå.«



Hvordan blev samarbejdet etableret?



»Det var tilfældigheder. Jeg arbejdede i mit eget advokatfirma sammen med en partner. Vi blev introduceret for Piotr og Caroline gennem en fælles bekendt. Vi blev faktisk tryllebundet af deres engagement og vindervilje. Det var meget smittende.«



Er sponsorinteressen omkring hende steget efter Australian Open-sejren i januar?



»Sponsorinteressen for Caroline har været enorm i mange år, men det er klart, at da hun vandt i Australien blev den suveræne karriere helt komplet. Og ja - det har givet et yderligere boost, at hun nu også er Grand Slam-vinder.«



Hvad betyder det PR-mæssigt for hendes brand, at hun er blevet ridder af Dannebrog?



»Hun ser det ikke som en PR-ting, og det gør jeg heller ikke. Hun er bare stolt og glad for at repræsentere Danmark, og det at blive anerkendt for sine præstationer for Danmark i udlandet og også af det danske kongehus, er noget helt særligt for hende.«



Er der nogle nye sponsoraftaler på vej?



»Ja, det er nogle stykker på vej. Jeg kan ikke sige mere end det på nuværende tidspunkt.«

Bonus-info: Mikkel Nissen har skaffet Caroline Wozniacki sponsoraftaler med blandt andre e-Boks, State og Panzerglass

FAKTA: Tennisøkonomi Så meget har de kvindelige tennisstjerner indtjent i hele karrieren: 1. Serena Williams, USA – 84,5 mio. US-dollars

2. Venus Williams, USA – 40,5 mio. US-dollars

3. Maria Sharapova, Rusland – 37,5 mio. US-dollars

4. Caroline Wozniacki, Danmark – 30,3 mio. US-dollars

5. Victoria Azarenka, Hviderusland – 28,8 mio. US-dollars Så meget har de kvindelige tennisstjerner indtjent i 2018: 1. Caroline Wozniacki, Danmark - 3,5 mio. US-dollars

2. Simona Halep, Rumænien – 2,7 mio. US-dollars

3. Petra Kvitova, Tjekkiet - 2,3 mio. US-dollars

4. Elina Svitolina, Ukraine – 2,1 mio. US-dollars

5. Naomi Osaka, Japan – 1,6 mio. US-dollars Kilde: opgørelserne er lavet 28. maj 2018 af Women's Tennis Association, WTA, der arrangerer turneringer for professionelle kvindelige tennisspillere.