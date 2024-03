Den 72-årige bokselegende Roberto Durán er blevet indlagt på et hospital i hjemlandet Panama.

Den tidligere verdensmester i fire forskellige vægtklasser har hjerteproblemer, bekræfter hans familie ifølge Sky News.

»Vi takker vores bekendte, venner og alle hans supportere, som beder for ham lige nu,« siger familien.

Roberto Durán regnes som en af de bedste letvægtsboksere nogensinde.

Han debuterede som professionel allerede som 16-årig i 1968 og fortsatte på højeste niveau helt til 2001.

Han blev især kendt for sin enorme power og for at have 'hænder af sten'. Han vandt 103 af 119 kampe – heraf 70 på knockout.

Roberto Durán var med i filmen Rocky II, hvor han var træningspartner til Rocky Balboa spillet af Sylvester Stallone.

Han har desuden medvirket i filmen Harlem Nights med Eddie Murphy og et par afsnit af Miami Vice.

I filmen 'Hands of Stone' om Duráns karriere spiller Édgar Ramírez bokselegenden, mens blandt andre Robert De Niro og Usher også er på rollelisten.