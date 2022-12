Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Så er den store tv-nissekrig skudt i gang!

For første gang siden 2003, da DR sendte 'Nissernes ø', og TV 2 viste 'Jesus og Josefine', har Danmarks to store tv-stationer premiere samtidig på en ny stor familiejulekalender.

DR sender 'Julehjertets hemmelighed' om stuepigen Karen og hendes nisseven Rumle, og TV 2 har lavet en tredje julekalender med nissepigen Tinka, der stadig kæmper med at holde styr på nisseland.

B.T. vil hver dag i december anmelde de to juleeventyr, og efter første afsnit ser DR ud til at komme overraskende bedst fra start – dog med ét springende kritikpunkt.

Nissen Rumle er en af hovedpersonerne i DRs nye julekalender. Foto: DR Vis mere Nissen Rumle er en af hovedpersonerne i DRs nye julekalender. Foto: DR

DR: 'Julehjertets hemmelighed' – Hvad er det for en underlig nisse?

Da DR præsenterede deres nye julekalender om en ung tjenestepiges liv på en gård i 1800-tallet uden store kendte skuespillere til at trække læsset, var jeg skeptisk.

Det lød lidt gråt og støvet og ikke som noget, der kunne give populære TV 2-Tinka kamp til stregen, men selvom jeg i løbet af første afsnit får associationer til 'Jul i Gammelby' fra 1979, er jeg positivt overrasket.

'Julehjertets hemmelighed' kommer stærkt fra start med en mystisk hætteklædt smykketyv, en Vigga Bro perfekt castet som magisk 'skovkone' og introduktionen af hovedpersonen Karen, der både virker sød og sympatisk i skikkelse af den 14-årige skuespillerdebutant Karla Moltsen.

Man har også fundet en god skurk i form af Niels-Martin Eriksen, som tidligere har spillet den onde Ragnar i 'Tidsrejsen', men én ting virker lidt fjollet: Nissen Rumle, hvis lyse stemme ikke passer til det store fuldskæg.

Det er lidt en spøjs figur, og måske er det bare en tilvænningssag, men i første afsnit falder dén karakter lidt uheldigt ud.

Josephine Højbjerg er tilbage som nissepigen Tinka. Foto: TV2 Vis mere Josephine Højbjerg er tilbage som nissepigen Tinka. Foto: TV2

TV 2: 'Tinka og Sjælens Spejl'

Tinka er tilbage!

Nu, hvor landsholdet svigtede i Qatar, har vi heldigvis Tinka som julens store samlingspunkt med obligatorisk huekaos, folkeligt TV 2-skuespil og Burhan G bragende ud af højttalerne.

Selvom jeg ofte har været efter Tinka-julekalenderne for at være lidt langsomme i optrækket – den åbner også lidt trægt denne gang – er jeg som udgangspunkt fan af det hyggelige univers, og hvis den imponerende tronsal, hvori Tinka i første afsnit afholder 'amuletceremoni', er udtryk for et større budget, bliver det i hvert fald flot at se på.

Det er også fedt at have skuespillere som Birthe Neumann og Christian Tafdrup tilbage i deres komiske Tinka-roller, men jeg håber ikke, at vi får for mange gentagelser med uforløste kærlighedsrelationer og de samme skurke, der stræber efter magten.

Det ved vi ikke noget om endnu, og vi får da også en god dramatisk afslutning på premiereafsnittet med Tinkas nisseråd i oprør, men alt i alt vinder DR første omgang på et effektivt overraskelsesslag.