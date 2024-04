DSV-aktien bliver sendt ned onsdag morgen.

Aktien dykker med 5,2 pct. til kurs 1020 kr. umiddelbart efter børsåbning.

Faldet kommer samme morgen, som selskabet er kommet med første kvartalsregnskab for 2024.

Regnskabet bød på fald i indtjeningen, omsætningen og bundlinjen sammenlignet med samme periode sidste år. Dog fastholder logistikkæmpen sine forventninger til helåret 2024.

I sammenhæng med regnskabet lancerer DSV også et nyt aktietilbagekøbsprogram på op til 1 mia. kr. Programmet begynder i dag og varer indtil 23. juli i år.

Du kan læse mere om regnskabet fra DSV her.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



