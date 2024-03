Aktierne har været nærmest uønskede, men du bør som investor overveje at købe dem, lyder det nu.

Det er japanske aktier, der er særligt interessante, lyder det fra Danske Banks seniorstrateg, Sofie Manja Eger Huus, i en kommentar. Det sker forud for, at den japanske centralbank tirsdag morgen ventes at hæve renten for første gang siden 2007.

»Der er mere at komme efter i japanske aktier,« slår hun fast.

Japanske aktier har været sendt ud i et kursridt uden lige. 2023 endte med strategens ord med at være »et decideret comeback-år for japanske aktier efter næsten at have været uønsket i de fleste investorers porteføljer.«

Kurseksplosionen skal ses i lyset af, at Japan i årtier har kæmpet med lav økonomisk vækst og meget lav inflation i Japan. Sidste år kom der ikke desto mindre endelig gang i inflationen. Det har sammen med en fin lønvækst og øget turisme fornyet troen på økonomien, men også på indtjeningen i de japanske selskaber.

»De japanske selskaber er også blevet mere aktionærvenlige med blandt andet øgede udbytter, og en række reformer som har øget virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne, kan betyde en bedre indtjeningsvækst fremadrettet,« lyder det fra Sofie Manja Eger Huus.

Japanske aktier kan derfor fortsætte deres optur, selvom den japanske centralbank hæver renten. Det vil ikke afspore opsvinget, mener hun.

En stramning af pengepolitikken kan desuden styrke den japanske yen, hvilket vil gavne danske investorer, tilføjer hun.

»De japanske selskaber, som er meget eksporttunge, har i en lang periode nydt godt af den svage valuta, og de vil stå overfor en udfordring, men ikke i en sådan grad, at japanske aktier ikke kan fortsætte den stil, som de har lagt for dagen,« forklarer Danske Bank-strategen.

Artiklen er oprindelig udgivet af Euroinvestor.



