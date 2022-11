Lyt til artiklen

Kravet er klart: Det iranske landshold skal opføre sig 'ordentligt' forud for VM-kampen mod USA tirsdag.

Hvis ikke det krav bliver overholdt, kan det i værste fald ende med fængsling og tortur af de iranske landsholdsspilleres familier.

Det fortæller en kilde med relation til kampens sikkerhed til CNN.

Efter de iranske spillere nægtede at synge nationalmelodien i første kamp mod England, blev spillerne kaldt til møde med medlemmer af den iranske revolutionsgarde, fortæller kilden.

Spillerne sang ikke med på den iranske nationalmelodi inden kampen mod England. Foto: FADEL SENNA Vis mere Spillerne sang ikke med på den iranske nationalmelodi inden kampen mod England. Foto: FADEL SENNA

Her fik spillerne at vide, at deres familier ville blive udsat for vold og tortur, hvis spillerne slutter sig til en politisk protest mod regimet, eller hvis ikke de synger med på nationalmelodien fremover.

En nationalmelodi som vel at mærke hylder det iranske styre og revolutionen i 1979, der betød, at præstestyret tog magten. Det var også her, at iranske kvinders rettigheder blev kraftigt indskrænket.

Forud for kampen mod England, var spillerne blevet lovet biler og gaver af det iranske styre, men efter de nægtede at synge nationalmelodien, fik piben hurtigt en anden lyd, og gaver blev skiftet ud med trusler.

Ifølge landstræneren må de iranske spillere godt protestere mod regimet ved VM, men kun inden for FIFAs regler.

De iranske spillere protesterede mod styret inden kampen mod England. Foto: Ronald Wittek Vis mere De iranske spillere protesterede mod styret inden kampen mod England. Foto: Ronald Wittek

Det iranske styre tillader tilsyneladende ikke protesterne, og har derfor sendt en række officerer til Qatar, hvor VM-slutrunden afholdes.

»Der er et stort antal iranske sikkerhedsfolk i Qatar, som indsamler information og overvåger spillerne,« fortæller kilden.

Spillerne er blandt andet blevet forbudt at mødes med udlændinge og blande sig i ting, der ikke har relation til VM-truppen.

Det betød, at landstræneren for Iran, portugisiske Carlos Queiroz, måtte mødes med den iranske revolutionsgarde alene efter truslerne mod spillerne og deres familier.

En kvinde med Mahsa Aminis navn. Det var den 22-årige kvinde, der i september døde i det iranske moralpolitis varetægt, og som har medført massive protester i landet. Vis mere En kvinde med Mahsa Aminis navn. Det var den 22-årige kvinde, der i september døde i det iranske moralpolitis varetægt, og som har medført massive protester i landet.

Spillerne sang som bekendt med på nationalmelodien ved holdets anden VM-kamp mod Wales.

Landsholdet har tidligere sagt, at beslutningen om, hvorvidt de vil synge med på nationalmelodien, bliver taget 'fælles' i truppen.

Men ifølge CNNs kilde, er det nu et krav fra regimet, at spillerne – blandt andet – skal synge med på nationalmelodien.

Iran møder USA tirsdag klokken 20.