Tite er ikke længere landstræner for Brasilien, da han efter det skuffende kvartfinalenederlag til Kroatien opsagde sin stilling.

Tilbage i Rio får han dog stadig ikke lov til at gå i fred, men er i juledagene blevet chokeret af en tyv, der har overfaldet ham.

Ifølge det store brasilianske medie OGLOBO blev Tite overmandet klokken seks om morgenen i Rio, da han var ude at gå en tur.

Den 61-årige træner fik frarøvet en kæde, han havde på sig.

Men ud over at få skældud over det skuffende resultat i Qatar slap Tite fra hændelsen uden yderligere ubehag.

Tite blev ansat som landstræner for Brasilien i 2016 og førte dem for tre år siden til triumf i Copa America.

Men hverken i 2018 eller 2022 lykkedes det altså for træneren at skaffe VM-guldmedaljer til Brasilien, og han er derfor trådt tilbage.

Brasilien er blevet sat i forbindelse med store navne som Zinedine Zidane, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti og José Mourinho som afløser for Tite.