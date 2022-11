Lyt til artiklen

De schweiziske målmænd bruger nogle bizarre solbriller til træning for at optimere forberedelserne til VM-slutrunden i Qatar.

Førstemålmanden, Yann Sommer, og staben på det schweiziske landshold har nemlig øje for at forbedre sig via de helt små detaljer.

Yann Sommer og andenmålmanden, Gregor Kobel, havde brillerne på under en træning mandag, som skaber en speciel slowmotion-effekt, der forbedrer deres reaktionsevne.

Brillerne er lavet af det japanske firma VisionUp og koster op mod 3.000 danske kroner.

De schweiziske målmænd bar de specielle solbriller for første gang ved EM-slutrunden sidste sommer.

Yann Sommer var i den forbindelse i fokus, da han leverede den ene fantastiske præstation efter den anden.

Schweiz spillede sig frem til kvartfinalen ved EM, hvor de blandt andet slog verdensmestrene Frankrig ud af turneringen.

I deres forberedelser til slutrunden i Qatar indleder Schweiz med en kamp mod Cameroun torsdag formiddag.

Herefter skal de møde en stjernespækket brasiliansk mandskab og runder deres sidste gruppekamp af med et opgør mod Serbien.

Schweizerne tabte med 2-0 i deres sidste træningskamp mod Ghana forud for VM-slutrunden.