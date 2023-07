Hvis du har planer om at tørre vasketøj udenfor eller gå en lang tur i naturen, kan det være en god idé at læse med her.

For resten af weekenden byder på ren, byger og måske lidt torden.

»Jeg kan garantere, at det i hvert fald nok skal komme til at regne søndag,« siger Mille Jensen, der er vagthavende metrolog ved vejrtjenesten DMI.

Lørdag aften og nat vil være rolig på regnfronten, forklarer hun. Det samme gælder søndag formiddag, hvor der kan komme små byer rundt omkring i landet.

Men omkring klokken 12 og hen ad eftermiddagen varsler DMI risiko for skybrud eller kraftig regn.

I disse regnbyer kan der også gemme sig en omgang tordenvejr.

Det våde vejr vil fortsætte frem mod klokken 20.00, hvorefter det gerne skulle stilne af.

Dog er der gode nyheder til særligt en landsdel.

For ifølge den vagthavende metrolog kan bornholmerne undgå de værste byger om formiddagen.

»Det bliver ikke så slemt på Bornholm i formiddagstimerne,« slutter Mille Jensen.

Dagstemperaturerne de kommende dage ventes at være mellem 17 og 20 grader.