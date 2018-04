Northside har fundet plads i programmet til Soleima, Yungblud og MC50.

Aarhus. Den aarhusianske festival Northside annoncerede sit musikalske program i slutningen af februar, men siden da har festivalen fundet plads til yderligere tre artister.

Danske Soleima, britiske Yungblud og amerikanske MC50 gæster derfor festivalen, når den finder sted i begyndelsen af juni.

Det skriver Northside i en pressemeddelelse.

Guitarist Wayne Kramer fra bandet MC5 har i anledning af det kommende 50-års jubilæum for albummet "Kick Out the Jams" samlet et nyt band omkring sig, som han kalder MC50.

- Bandet består af guitaristen Kim Thayil fra Soundgarden, Fugazi-trommeslager Brendan Canty, King's X-bassisten Doug Pinnick og Marcus Durant fra Zen Guerrilla, og de tager denne sommer ud med en sætliste, der indeholder samtlige otte sange fra debutpladen plus favoritter fra MC5's øvrige katalog, skriver Northside i pressemeddelelsen.

MC50 spiller efter planen den 8. juni på festivalen.

Den danske sangerinde Soleima giver koncert på Northside torsdag den 7. juni, mens britiske Yungblud skal spille om lørdagen.

- En af de varmeste kometer på den engelske musikscene lige nu er Dominic Harrison, der optræder under navnet Yungblud. Han har allerede været P3's uundgåelige med "King Charles", skriver Northside i meddelelsen om den unge, britiske solist.

I forvejen har Northside annonceret navne som Björk, N.E.R.D, Beck, Liam Gallagher, Dizzy Mizz Lizzy og Queens of the Stone Age.

Northside finder sted 7. til 9. juni i Ådalen i Aarhus.

