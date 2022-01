Alvaro og Sylvia Fernandez havde været gift i 25 år. De havde fire børn sammen.

Men kort inden jul døde de begge samme dag efter at være blevet syge med corona.



Det skriver flere medier, herunder amerikanske NBC.

»Min bror og min svigerinde var meget tætte. De havde været sammen siden hun var 15 år. Den ene kunne ikke leve uden den anden,« siger Salvador Fernandez, bror til Alvaro Fernandez.

Det er dog uvist, om det var sorg og savn, der drev dem begge i døden. Hverken Alvaro eller Sylvia Fernandez var nemlig vaccinerede mod covid-19.

Ifølge Alvaro Fernandez søster Alma, ønskede Alvaro Fernandez at vente med at tage en vaccine mod covid-19. Han gav udtryk for, at han havde behov for tid til at researche det mere.



Det kostede ham sandsynligvis livet.

Parret efterlader sig fire børn. Familien har startet en indsamling, som skal lette tilværelsen for de efterladte børn. Den kan findes her.

I disse dage går coronavarianten omikron sin gang verden over. Vaccinerne giver kun begrænset beskyttelse mod omikron, men beskytter til gengæld mod et alvorligt sygdomsforløb.