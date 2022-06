Lyt til artiklen

Nye detaljer dukker op under en høring om det dødelige stormløb mod Kongressen i USA.

Et medlem af Donald Trumps tidligere stab udtaler under en høring, at ekspræsidenten blev rasende 6. januar 2021.

USA's tidligere præsident Donald Trump blev rasende, fordi han ikke fik lov til at komme op til Kongressen. Det skriver flere medier heriblandt The Guardian.

Han forsøgte efterfølgende at gribe rattet i den limousine fra Det Hvide Hus, som han sad i, da han fik at vide, at han ikke ville blive kørt op til Kongressen, da den blev stormet.

Det siger et medlem af ekspræsidentens daværende stab under en høring om stormløbet mod Kongressen.

Og det er ikke det eneste, som er kommet frem under høringen.

Ifølge BBC har en tidligere assistent fra Det Hvide Hus udtalt, at Donald Trump vidste, at tilhængerne havde våben, da han opildnede dem under sin tale.

Den tidligere assistent vidnede under høringen og udtalte, at Donald Trump vidste, at der var potentiale for vold.

