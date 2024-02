Da den tidligere præsident i USA Donald Trump sagde det, sendte det chokbølger gennem store dele af verden.

Vil Trump ikke forsvare andre NATO-lande i tilfældet af et russisk angreb, hvis han igen bliver præsident? B.T. har spurgt folk tæt på Trump, om Europa skal frygte for NATOs fremtid. Deres svar finder du herunder.

Onsdag og en række dage frem er konservative fra USA og andre dele af verden samlet til den årlige CPAC-konference lige uden for den amerikanske hovedstad, Washington, DC.

Og netop onsdag aften blev der afholdt et internationalt topmøde for ligesindede på den politiske højrefløj fra adskillige lande som Japan, Sydkorea, Israel, England, Ungarn og USA.

Og fra sidstnævnte, værtslandet USA, var der flere personer, som har haft topstillinger under Donald Trump i hans tid i De Hvide Hus.

Og her fik B.T. muligheden for at høre deres syn på Trumps udtalelser om, at han vil opfordre Rusland til at gøre ‘lige hvad de vil’ med NATO-lande, der ikke betaler de to procent til forsvarsbudgettet, som NATO-pagten foreskriver.

»Der er intet, som underminerer NATO mere end lande, der ikke betaler deres andel. Og når en række lande ikke betaler deres del, så er det den amerikanske skatteborger, der skal understøtte dem, og det er forfærdeligt,« siger Richard Grenell.

Under Trump var han midlertidigt den øverste chef for hele USAs efterretningsvæsen og ambassadør til Tyskland. Samtidig spås han en mulighed for at blive Trumps udenrigsminister, skulle den tidligere præsident vinde valget til november.

Han påpeger, at NATOs medlemslande i 2014 aftalte, at de inden ti år skulle op på de to procent af budgettet til forsvar. Det er der fortsat en række lande i forsvarsalliancen, som ikke lever op til. Danmark er ifølge forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) nået derop i 2023.

»Det er ikke rimeligt. Det underminerer NATO,« siger Richard Grenell.

Og han er langt fra den eneste tidligere topembedsmand under Trump med den holdning.

En anden er K.T. McFarland, der i godt et halvt år under den tidligere præsident bestred posten som vice-national sikkerhedsrådgiver.

»Donald Trump udøvede chokterapi på NATO. Da Trump var præsident, sagde han til vores NATO-allierede, at de skulle betale deres to procent. Og jeg synes, Trump har en god pointe. Vi har et fælles forsvar. I skal betale jeres andel. Det har de ikke gjort, og jeg tror, han forsøgte at ryste dem i gang med chokterapi. Frem med pengene,« siger K.T. McFarland.

Og sådan er tonen også, når man spørger en bekendt af Danmark.

Den tidligere amerikanske ambassadør til Danmark under Trump, Carla Sands, er helt på linje med både Richard Grenell og K.T. McFarland.

Men hun har også en yderligere pointe:

»Mit take på det, Trump sagde, er, om Europa har tænkt sig at beskytte Europa. Artikel 3 (i NATO, red.) kommer før Artikel 5 (musketereden om fælles forsvar, red.), og den siger, et land skal kunne beskytte sig selv. Og det kan de fleste europæiske lande ikke,« siger Carla Sands og uddyber:

»Mange NATO-lande betaler ikke to procent, og der er ingen tvivl om, at der vil være stigende pres på europæiske lande fra begge sider af det amerikanske politiske spektrum. Og jeg vil sige det her: I har bare at være forberedt til krig, for den bedste måde at undgå krig, er at være forberedt på krig,« siger Carla Sands.

B.T. dækker CPAC resten af ugen. Og lørdag dækker vi primærvalget mellem Nikki Haley og Donald Trump i South Carolina, når vi liveblogger fra USA natten igennem.