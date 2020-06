USA's præsident havde tændt for de store bogstaver, da han mandag åbnede sin Twitter-profil og tog til tasterne.

Det kan læses på mange måder: opråb, frustration, vrede. Men formentlig en kombination af alle tre.

Præsidenten havde som så mange gange før en sag, han skulle ud med.

'SABOTERET VALG 2020: MILLIONER AF BREVSTEMMER VIL BLIVE PRINTET AF UDENLANDSKE LANDE, OG ANDRE. DET VIL VÆRE DEN STØRSTE SKANDALE I VOR TID!'

Nogenlunde således kan Trumps tweet oversættes til dansk, men præsidenten var ikke færdig.

Han lavede et nyt tweet, hvor han delte en artikel fra det højrekonservative medie Breitbart, der citerer justitsminister William Barr at sige, at brevstemmer uden tvivl åbner for potentiel svindel ved det kommende valg.

Til det valgte Trump igen at slå fast, at brevstemmer - som vil være en umiddelbar løsning for at få et nationalt valg gennemført under en global pandemi - vil blive saboteret.

Og præsidenten var ikke færdig.

I et tredje tweet om emnet skrev Trump, at amerikanerne godt kunne finde ud af at stemme under både 1. og 2. verdenskrig, men at man nu bruger corona som årsag til at 'snyde med brevstemmer'.

Der gik ikke længe før, Trumps raseri udløste kritik. En af de mere prominente kritikere var den demokratiske Delaware-senator Chris Coons, der valgte at svare Trump på Twitter i et retweet.

I en usædvanlig hård tone fra en amerikansk senator indledte han:

'Det her er komplet usandt.'

Og så kom den pointe, som har fået mange til at ryste på hovedet over præsidentens skrivelser.

'Præsident Trump stemmer selv via brev, vores militærfolk stemmer via brev og alle amerikanere bør kunne stemme via brev under en pandemi. Brevstemme er sikkert og pålideligt.'

Og faktisk er det ikke kun Trump selv, der stemmer ved hjælp af brev. Det var også tilfældet med Trumps datter Ivanka, svigersøn Jared Kushner, betroede medarbejder Kellyanne Conway, vicepræsidenten Mike Pence, formanden for det republikanske parti Ronna McDaniel - for ikke at glemme justitsminister William Barr, som det blev påpeget af Daily Beast-journalisten Sam Stein.

Flere eksperter skyder da også præsidentens påstande om, at brevstemmer er nemme at snyde med, ned. Det skyldes blandt andet, at det vil tage et enormt arbejde blot at forfalske en enkelt brevstemme-seddel.

Det forklarer en ekspert på området til NPR.

»Stemmesedlerne er bygget unikt til hvert valg. Hvert område vil typisk have dusinvis til hundredvis af unikke stemmeseddel-typer. Sikkerheden for den enkelte stemmeseddel-type gennemgås og testes for at sikre, scannerne læser stemmeseddlerne korrekt,« forklarer Jennifer Morrell, valgkonsulent.

Og hun bakkes op af flere andre valgeksperter - blandt andet David Becker, der er direktør ved Center for Election Innovation & Research.

'Bare for at minde folk om, at uberettigede påstande om at brevstemmer er 'saboteret' eller at stemmesedler udskrives i andre lande, så er den info FALSK. Der er intet bevis, der støtter det, og stater har mange typer sikkerhed på plads for at forhindre sabotage af brevstemmer,' skrev han på Twitter mandag.