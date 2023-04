Lyt til artiklen

Tirsdag skal den tidligere amerikanske præsident, Donald Trump, stilles for en dommer.

Og her er der særligt tre ting, som bliver interessante at følge.

For mandag har Trump nemlig udsendt en mail til sine tilhængere, hvori han skriver, at han »regner med at blive anholdt.«

Trump skal møde i retten på Manhatten klokken 14.15 dansk tid, hvor han kan blive anholdt. En begivenhed, der i sig selv vil være historisk og uden fortilfælde.

Usædvanligt mange betjente i New York: Manhatten er nærmest delt i to. I den ene ende er det få synlige betjente, mens der i den anden er politi på alle gadehjørner, fortæller B.T.s reporter Jeppe Elkjær Andersen på stedet. Foto: Anthon Unger Vis mere Usædvanligt mange betjente i New York: Manhatten er nærmest delt i to. I den ene ende er det få synlige betjente, mens der i den anden er politi på alle gadehjørner, fortæller B.T.s reporter Jeppe Elkjær Andersen på stedet. Foto: Anthon Unger

Ifølge The Guardian vil Trump formentligt ikke blive lagt i håndjern, hvis han bliver anholdt – hvilket ellers er almindelig procedure.

Et andet spændende punkt bliver at høre anklageskriftet. For siden den officielle tiltale mod den tidligere præsident har det ikke stået klart, hvad Trump helt konkret er tiltalt for.

Men ifølge CNN og Sky News er der cirka 30 anklagepunkter. Herunder tiltalen om, at Trump har fiflet med bestikkelse til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at tie om en påstået affære i 2006 og 2007.

Det er dog alligevel ikke anklageskriftet og en mulig anholdelse, der løber med amerikanernes opmærksomhed.

Trump-tilhængere foran 'Trump Tower' i New York. Foto: Anthon Unger Vis mere Trump-tilhængere foran 'Trump Tower' i New York. Foto: Anthon Unger

For det alle venter på er nemlig noget helt andet, forklarer B.T.s reporter på Manhatten, Jeppe Elkjær Andersen.

»Alle snakker omkring det her mulige forbryderfoto, der muligvis skal tages af Trump. Det vil jo stå til evigt minde,« siger han.

I USA er det almen kutyme, at en tiltalt får taget fingeraftryk og et forbryderfoto – også kaldet et 'mugshot' – før de møder i retten.

En praksis som Trumps Advokat, Alina Habba, har protesteret kraftigt imod og kalder det for en unødvendig »teaterforestilling.«

Belejret af journalister: Foran 'Trump Tower' i New York, hvor Donald Trump overnatter i sin penthouse luksuslejlighed, inden han tirsdag forventes at blive tiltalt, vrimler det med amerikanske og udenlandske journalister. Foto: Anthon Unger Vis mere Belejret af journalister: Foran 'Trump Tower' i New York, hvor Donald Trump overnatter i sin penthouse luksuslejlighed, inden han tirsdag forventes at blive tiltalt, vrimler det med amerikanske og udenlandske journalister. Foto: Anthon Unger

»Mugshots er for folk, så du genkender, hvem de er. Han er det mest genkendelige ansigt i verden, endsige i landet lige nu, så det er der ikke behov for,« siger hun til CNN.

Hvis billedet bliver taget, vil det dog blive offentliggjort til hele verdens skue.

Der er altså lagt i kakkelovnen til en spændende dag på Manhatten, hvor der endelig bliver løftet sløret for flere informationer i Trumps 'tys tys-sag.'

B.T. rapporterer direkte fra New York.