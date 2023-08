Hele Sydeuropa koger med varme temperaturer, og der bliver konstant sat nye grænser for, hvor varmt det kan blive.

Særligt i en spansk by sprænger man termometret og sætter en ny, vanvittig varmerekord.

I den spanske millionby Valencia viste termometret torsdag en temperatur på glohede 46,7 grader. Det skriver TV 2.

Og det vipper faktisk den gamle varmerekord af pinden, der lød på 43,4 grader – det vil sige hele 3,4 grader varmere.

Det ekstreme varme, man i øjeblikket oplever i Spanien, kommer fra den nordvestlige del af Afrika, hvor temperaturerne er endnu mere ekstreme.

I den populære ferieby Marokko målte man hele 49,7 grader i byen Agadir. Denne måling er dog ikke blevet valideret endnu, men hvis den viser sig at være korrekt, vil det sætte ny varmerekord for Marokko.

Forskere er i dag enige om, at de tilbagevendende hedebølger, lange tørkeperioder og livsfarlige skovbrande flere steder i Sydeuropa er resultatet af menneskeskabte klimaforandringer.

Et faktum, der kan få turismestrømmen til at skifte fra syd til nord, lyder det fra professor i turisme ved CBS, Sebastian Zekner.

»Det kommer ikke over natten, men efterhånden som folk på egen krop oplever, at sommerferien i Spanien, Italien eller Grækenland var alt for varm med temperaturer over 40 grader og skovbrande, vil de i stigende grad søge mod destinationer med et køligere klima« siger han til B.T.