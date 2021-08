Den spanske ø Ibiza er kendt for sit natteliv og mange fester. Denne sommer med corona har ikke været en undtagelse.

På trods af flere og flere restriktioner, som skal holde den hurtigt stigende smittekurve nede, fortsætter det den helt gale vej.

Myndighederne har lukket natklubber og barerne tillader kun mindre grupper af mennesker, men festerne og smitten er ikke forsvundet.

Man mistænker nu de mange hemmelige piratfester på øen for at være en væsentlig drivkraft bag de høje smittetal.

Og det vil de spanske myndigheder nu komme til livs med et noget utraditionelt våben. Hemmelige detektiver.

Planen er at samle et hold udenlandske personer i alderen 30-40 år, som kan infiltrere de ulovlige fester, der bryder restriktionerne, og derefter sladre om det til myndighederne. Det skriver The Guardian.

Det kommer i kølvandet på de seneste to ugers høje incidenstal, som er oppe på 1,814 smittede pr. 100.000 indbygger.

Politiet har behov for hjælp udefra, fordi de oplever, at de lokale hurtigt genkender dem.

Festerne finder desuden ofte sted i private hjem og promoveres på sociale medier på hoteller med turister.

Bliver man af politiet taget i at arrangere nogle af de ulovlige piratfester, kan det også blive rigtig dyrt.

Bøderne lyder på op mod 600.000 euro eller 4.4 millioner kroner.