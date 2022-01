Hvis du drømmer om eventyrligt vintervejr, kan du godt begynde at google billeder af Grækenland og Tyrkiet.

For i disse dage har landene fået voldsomme mængder sne.

Men selvom det kan se fint og fredfyldt ud, giver sneen store udfordringer.

I Grækenland har den store mængde sne forstyrret flytrafikken, og mere end 3.5000 tusinde bilister måtte mandag få hjælp til at komme fri fra snemasserne.

Nogle bilister var så uheldige, at de endte med at sidde strandet på vejene i op til 20 timer, skriver New York Times.

Det var ikke kun de små firhjulede køretøjer, der havde problemer. Det gjaldt også de store.

I provinsen Bingol i Tyrkiet var en kvinde nemlig på vej ind i en bus, da et snehav skyllede ind over hende. Heldigvis kom hverken hun eller buschaufføren noget til, som du også kan se i videoen øverst i artiklen.

Foruden trafikkaos har der også været strømafbrydelser i både Grækenland og Tyrkiet grundet vejret.

Det farlige vintereventyr i Sydeuropa ser dog ikke ud til at få en ende foreløbigt.

Vejrprognosen melder i hvert fald sne i Tyrkiet frem til på fredag. I Grækenland skulle det værste snevejr være overstået.