Hvis du sidder på dødsgangen i USA, må præsten godt bede højt – og endda røre ved dig – mens du venter på den dødelige indsprøjtning. Det har den amerikanske højesteret bestemt.

Dommen kommer, efter at fangen John Henry Ramirez fra et fængsel i Texas har udfordret loven, som hidtil havde tvunget den hellige mand til at være tavs og ikke røre ved ham, når han skal forlade denne jord.

Dommer John Roberts skriver i sin dom, at 'det er muligt at imødekomme Ramirez' oprigtige religiøse tro, uden at det forsinker eller umuliggør hans henrettelse'. Det skriver Sky News.

Beslutningen kommer, efter andre delstater i USA, og den føderale regering, har tilladt henrettelser, hvor bønnen kan høres, og nogen fysisk kontakt bliver tilladt i henrettelseskammeret.

John Henry Ramirez, der sidder på dødsgangen i Texas, får den amerikanske højesteret til at ændre reglerne for fængselspræstens bøn. Foto: Texas Department of Criminal Justice / AFP Vis mere John Henry Ramirez, der sidder på dødsgangen i Texas, får den amerikanske højesteret til at ændre reglerne for fængselspræstens bøn. Foto: Texas Department of Criminal Justice / AFP

Under en føderal lov, der beskytter den religiøse ret for fangerne, skulle Texas vise et overbevisende behov for den politik, de førte. Det mente højesteret ikke, at delstaten havde gjort.

Højesteretsdommeren sagde, at Ramirez gentagne gange havde forsøgt at få udskudt henrettelsen af ham. Det seneste forsøg på at ændre lovgivningen 'var blot et symbol på et 18 år langt forsøg på at udsætte dødsdommen'.

Ramirez sidder på dødsgangen, fordi han dræbte en mand under et røveri i 2004. Han stak ham 29 gange.

Hans advokat siger, at han var ekstatisk over dommen, så fængselspræsten nu må bede højt og røre ved ham under henrettelsen.

Seth Kretzer forventer, at Texas nu vil ændre politik på området.