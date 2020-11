Regeringen i New Zealand har onsdag lovet af tage affære over for rygsækturisterne. De har fået den – grimme, mener mange – vane at besørge offentligt.

Befolkningen har fået nok af de såkaldte 'frihedscampister', som rejser landet rundt i camper-vans, der ikke er udstyret med toiletfaciliteter. I stedet får deres afføring lov til at ligge i vejsiden.

Turistminister Stuart Nash udtaler, at den praksis ikke hører hjemme i New Zealand. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Landets har ellers ry for at være rent, og nu kan de besøgende fra udlandet vente forandringer, når grænserne igen bliver åbne oven på coronavirussen.

De snedækkede bjerge nær Hanmer Springs på New Zealands sydlige ø er et af mange smukke steder at besøge. Foto: GREG WOOD

»De skal vide, hvad vi står for som land. At besørge ved siden af en vej er ikke, hvad vi er som nation,« udtaler han til reporterne.

Stuart Nash planlægger at forhindre udenlandske turister i at leje camper-vans, som ikke er udstyret med toiletter.

»Min ambition er, at New Zealand bliver betragtet af de fleste rejsende som et af de bedste steder at besøge på denne jord,« siger han.

Før vi blev ramt af pandemien, var turismen en af New Zealands største indtægtskilder.

Omkring fire millioner besøgende om året betød indtægter på 70 milliarder kroner.