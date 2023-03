Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Donald Trump halvt ligger ned på fortovet, mens han kæmper mod de mange betjente omkring sig.

Sådan så det ud på det to billeder, der fik det til at stikke helt af.

Og her få dage senere har millioner af mennesker efterhånden set, hvordan den tidligere, amerikanske præsident modsatte sig en anholdelse i New York.

Problemet er selvfølgelig, at det aldrig er sket. Se billederne herunder:

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023

Det var mandag i denne uge, at Eliot Higgins lagde de såkaldte deepfake-billeder på Twitter. Han er stifter af det berømmede gravernetværk Bellingcat, men Trump-gimmicken var bare for egen fornøjelses skyld.

»Jeg fjollede bare rundt. Jeg troede, at måske fem personer ville retweete det,« har han fortalt til The Washington Post.

Sådan gik det altså ikke.

Billedet spredte sin lynhurtigt. På Twitter er billederne indtil videre blevet set af 5,6 millioner brugere, mens de desuden er blevet delt på andre platforme som Instagram, Facebook, YouTube og TikTok. Og altså til yderligere mange millioner brugere.

Mange fangede joken, men mange delte også billederne ud fra en formodning om, at de var ægte.

Kigger man efter på billederne er det dog tydeligt, at noget er galt. Donald Trump ser eksempelvis ud til at have tre ben. Flere betjente fremstår mærkeligt utydelige med underlige kropsformer.

Og Eliot Higgins tekst til billederne burde egentlig ikke være til at tage fejl af: 'Laver billeder af, at Trump bliver arresteret, mens vi venter på, at Trump bliver arresteret.'

Mange brugere kiggede tilsyneladende ikke ordentligt efter.

pic.twitter.com/JwzJzeaQMT — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 21, 2023

»Jeg havde troet, at folk ville mene, at en trebenet Trump var lidt usædvanligt, men om en gennemsnitlig person ville bemærke det, kunne jeg selvfølgelig ikke vide,« har Eliot Higgins også forklaret til mediet Quartz.

Billederne lavede han selvfølgelig som en kommentar til, at Donald Trump i seneste weekend selv meldte ud, at han stod foran en arrestation i sagen om de såkaldte 'hold kæft'-penge til pornostjernen Stormy Daniels.

Og dermed løb illusionen om arrestationen løbsk midt i de intense minutter, timer og dage, hvor alle gik og ventede på, at det ville ske i virkeligheden.

Jevin West, professor i misinformation ved University of Washington i Seattle, påpeger over for Fox News, de konsekvenser, det kan have:

»Det skaber støj midt i en krisetid, og man begynder at miste tilliden til systemet og den information, man får,« siger han.

Eliot Higgins har faktisk gjort det før.

Han har også på samme måde skabt billeder af den russiske præsident, Vladimir Putin, der bliver arresteret. Bare uden samme opmærksomhed.

Og faktisk er billederne af Donald Trumps slagsmål med betjentene en del af en lignende længere serie på Twitter.

pic.twitter.com/UqFqRK5OG7 — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 21, 2023

Scroller man sig igennem billederne er det tydeligt, at der er tale om fup. For her kan man ikke bare se ekspræsidenten blive anholdt. Man kan også se ham komme for retten, sidde i fængsel i sin orange fangedragt og endelig flygte herfra igen. Det er nogle af de tweets, der optræder i artiklen her

Alt sammen såkaldte deepfakebilleder, der også er set af rigtigt mange: 636.000, 489.000, 462.000, 224.000. Eksempelvis.

Intet kommer dog i nærheden af de mange millioner af brugere, der har set de første billeder af den kæmpende Donald Trump.

»Det var første visuelle bevis på, at Trump blev arresteret, selv om han ikke blev det,« som Angelo Carusone, præsident for medievagthunden Media Matters, siger til The Washington Post:

pic.twitter.com/YELdDhyHpA — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 21, 2023

»Det vil blive billederne, som mange vil have i hukommelsen, selvom Trump aldrig bliver tiltalt eller arresteret.«

På nogle sociale medier blev der hæftet advarsler om, at der ikke var tale om rigtige billeder, andre steder skete der intet. Fra politisk hold har det i USA sparket en diskussion i gang om brug og misbrug af kunstig intelligens og deepfakebilleder.

Derudover har Eliot Higgins ikke rigtigt mærket til følgevirkninger. Undtagen en ting. Onsdag blev han pludselig blokeret af platformen Midjourney, som han havde brugt til at skabe billederne.

»Jeg tænkte: 'Ups, så ser det alligevel ud til, at der er en konsekvens for mine handlinger,« siger han.