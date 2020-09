»Vi håber virkelig, at resten af verden ikke så med, for dette var en sørgelig omgang og pinligt for hele Amerika.«

Sådan lød den hårde dom over nattens debat mellem Joe Biden og Donald Trump på tv-kanalen MSNBC. Men der blev set med, og nu deler statsminister Mette Frederiksen sin holdning til debatten.

Og hun er ikke begejstret.

Mildest talt.

»En valgdebat i USA i nat, hvor afbrydelser og skænderier fik lov til at fylde alt for meget. Sådan er det heldigvis ikke i Danmark. Og jeg håber aldrig, det bliver sådan. De hårde ord polariserer og splitter,« skriver Mette Frederiksen på Facebook.

Statsministeren deler også en opfordring til borgerne efter at have været vidne til debatten, hvor personangrebene og afbrydelserne fløj gennem luften.

»Personligt er jeg bekymret over den hårde tone her på de sociale medier. Det vil være godt for vores demokrati og for sammenhængskraften, hvis vi skriver til andre, som vi ville tale, hvis vi mødtes ansigt til ansigt,« skriver Mette Frederiksen.

Under nattens direkte tv-debat på Fox News – som var den første af i alt tre planlagte tv-dueller mellem Trump og Biden – skinnede det igennem, at de to kandidater ikke er perlevenner.

Donald Trump og Joe Biden i debat natten til onsdag. Foto: BRIAN SNYDER

Igen og igen afbrød de hinanden og satte ordstyreren Chris Wallace på overarbejde, da han – ofte forgæves – forsøgte at få dem til at lade modparten tale ud. Især Trump måtte Wallace flere gange irettesætte.

Tonen mellem dem var også hård.

Biden kaldte blandt andet Trump for et 'fjols', en 'klovn' og den 'værste præsident i USA's historie', mens Donald Trump kaldte Joe Biden for 'dum'.

Mette Frederiksen er bestemt ikke den eneste iagttager, som er skuffet over det debatniveau, de to præsidentkandidater lagde for dagen.

Også i USA var dommen hård, lyder det fra USA-ekspert og chefredaktør hos POV International, Annegrethe Rasmussen, der har set CNN, NBC og MSNBC samtidig.

»'Den mest kaotiske præsidentdebat nogensinde' er vurderingen på CNN. Dette var ikke en debat – det var 'a hot mess in a dumpster fire', siger Jake Tapper fra CNN,« forklarer hun og uddyber:

»På NBC siger kommentatorerne, at dette rejser spørgsmål om, hvorvidt man overhovedet kan have præsidentdebatterne i fremtiden.«

Annegrethe Rasmussen var heller ikke selv imponeret over debatten, som hun over for B.T. kalder 'ren børnehave' på grund af de mange afbrydelser.