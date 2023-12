Godt 17 milliarder danske kroner om året.

Sådan lyder Hamas' forsvarsbudget, der lige nu bliver benyttet flittigt.

Og det er til trods for, at terrororganisationen er underlagt en masse sanktioner, og at Gaza er ramt af en økonomisk blokade.

Men selv efter 11 ugers krig er pengene ikke sluppet op endnu.

Det skriver flere internationale medier, hvor Hamas' blandt andet bliver kaldt »finansielt solid«.

Én af grundene til, at der fortsat kan strømme penge ind i Hamas, skal man finde i deres finansieringsform.

Det er nemlig ganske svært at overføre penge i klassisk forstand, når den ene modtager er en klassificeret terrororganisation.

Men hvad hvis man tænker lidt i valutaen?

Ifølge The Wall Street Journal er Hamas de seneste år begyndt at arbejde med kryptovalutaen Tron.

Flere internationale medier skriver eksempelvis, at Iran skulle overføre penge til terrororganisationen i den digitale valuta.

Og den valuta kan så udbetales til rigtige penge i Gaza.

Hamas angreb Israel 7. oktober. Det kostede omkring 1200 mennesker - størstedelen civile - livet.

Hamas bortførte omkring 250 personer. 129 af dem er ifølge Israel stadig i Gaza.

Israel gengældte Hamas' angreb med vedvarende bombardementer og en landoffensiv i Gaza, hvor 20.424 personer - mange af dem kvinder og børn - er blevet dræbt ifølge Gazas Hamas-styrede sundhedsministerium.