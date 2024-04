En 44-årig mand og 48-årig kvinde er mistænkt for drab, efter der tirsdag blev fundet ligrester i en park i det sydlige London.

Det skriver Sky News.

Mere konkret blev ligresterne fundet på Rowdown Fields i New Addington, og det er politiets opfattelse, at der er tale om rester fra én person.

Det har dog endnu ikke været muligt at identificere offeret.

»Selvom vi ikke formelt er i stand til at identificere offeret på nuværende tidspunkt, arbejder mit team døgnet rundt for at gøre det,« lyder det fra kriminalinspektør Martin Thorpe fra Metropolitan Police.

Obduktionen vil finde sted søndag.

»Jeg forstår den bekymring, som hændelsen har forårsaget for lokalbefolkningen, og jeg vil gerne takke samfundet for deres tålmodighed. Jeg kan bekræfte, at vores arbejde på stedet er afsluttet, og vi mener, at de fundne rester er fra én person.«

De to mistænkte er blevet varetægtsfængslet.