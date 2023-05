Skibet er ladet med parykker og gødning

Eller det er i hvert fald en del af den last, som fragtskibene har eksporteret fra Kina til Nordkorea i april.

Ifølge data fra Kinas toldmyndighed er Kinas eksport til Nordkorea i april måned steget med 69 procent sammenlignet med sidste år. Det skriver Reuters.

Og her er det særligt materialer til parykker og diammoniumhydrogenfosfat, der bruges i gødning, der har været i høj kurs.

Eksporten af forarbejdet hår og uld brugt til parykker løber op i cirka 11,6 millioner dollar – svarende til lidt over 79 millioner danske kroner.

Desuden eksporteres der for 8,84 millioner dollar gødning, hvilket svarer til cirka 60 millioner danske kroner.

Hvorfor det netop er disse to typer af varer, der for alvor hitter hos nordkoreanerne, melder artiklen ikke noget om.

De kinesiske tolddata viser også, at Nordkorea har importeret ris for cirka 39 millioner kroner. Den store import af de hvide små korn kan ifølge den sydkoreanske avis Dong-a Ilbo skyldes, at fødevarekrisen i landet er blevet forværret.

Hvis man sammenligner perioden januar til april 2023 med samme periode sidste år, så er den kinesiske eksport til Nordkorea steget fra 270 millioner dollar til 603 millioner dollar.