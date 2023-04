En masse hundeavlere i Sydkorea samledes tirsdag foran præsidentens kontor i hovedstaden Seoul for at protestere mod hans hustru.

Hun havde nemlig sagt noget, der kunne tyde på et totalt forbud mod at slagte hunde i landet.

Det er ellers en meget lang tradition at spise hund i Sydkorea.

Men der lyder stadig større råb om at stoppe denne praksis. At gøre slagtningen af hunde ulovligt.

Hunde, der er spærret inde i deres bure på en hundefarm i Wonju, Sydkorea. Foto: Woohae Cho Vis mere Hunde, der er spærret inde i deres bure på en hundefarm i Wonju, Sydkorea. Foto: Woohae Cho

Dyrerettighedsorganisationer har efterhånden fået indflydelse på den offentlige mening. Og at spise hunde er ved at være yt iblandt de fleste yngre mennesker.

Sent på året 2021 blev en fælles komité af regeringsfolk og civile sat til at finde en social konsensus, der gør hundekød ulovligt at spise. Men der er ikke sket noget fremskridt i sagen.

Nu kræver farmerne at de får nogle konkrete kompensationer, så de kan fortsætte deres forretning i omkring 15-20 år frem i tiden.

Farmerne skal fortsætte med at slagte hunde, indtil den gamle generation, der spiser dem, er døde.

Sydkoreanske dyreaktivister demonstrerer mod vanen med at spise hundekød. Foto: JUNG YEON-JE Vis mere Sydkoreanske dyreaktivister demonstrerer mod vanen med at spise hundekød. Foto: JUNG YEON-JE

Nogle sociale medier rapporterede, at præsidentfruen Kim har fortalt aktivisterne, at hundeslagtning ville blive forbudt, senest når præsidenten Yoon træder tilbage i 2027.

Hundeavlerne argumenterede derimod, at præsidentfruen ikke havde magt til at love noget sådant – for hun er jo ikke folkevalgt.

Præsidentens kontor nægtede at kommentere på fruens samtaler. For frokosten var organiseret som et lukket dør-arrangement.

Jo Hee Kyung var med ved frokosten, og hun er leder af Korean Animal Welfare Association. Hun sagde at præsidentfruens kommentarer var taget ud af konteksten, for Kim diskuterede ikke politik. Hun udtrykte sit håb om, at hundekød blev en historie fra fortiden.

På dette arkivbillede ses en hundeslagter, som brænder de døde hunde for at få hårene til at forsvinde. Foto: KIM JAE-HWAN Vis mere På dette arkivbillede ses en hundeslagter, som brænder de døde hunde for at få hårene til at forsvinde. Foto: KIM JAE-HWAN

Tv-programmer, der rapporterede om dyremishandling, fik hendes hjerte til at gøre ondt, sagde Kim ifølge Jo.

Præsidentparret Kim og Yoon er kendt som elskere af dyr. De har seks hunde og fem katte i husholdningen.

I forsamlingen udenfor sang de slogans, der krævede at Kim trak sine udtalelser tilbage, og at regeringen skulle kompensere farmerne.

»Garanter vores levebrød! Garanter!« lød råbet.

Omkring en million hunde bliver stadig slagtet om året i Sydkorea. Det er en tilbagegang fra de tre millioner, der blev slagtet om året for 10-20 år siden.

Hundekød er hverken illegalt eller forbudt i Sydkorea. Det vil kræve en offentlig konsensus at forbyde den.