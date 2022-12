Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mens Ukraine kæmper med at genoprette strømnetværk og kommunikation i hele landet efter russiske angreb, er efterspørgslen efter satellitbaseret kommunikation og internetdækning steget i landet.

Men prisen på Starlink-paraboler fra SpaceX, som hver kan forbinde adskillige brugere til internettet, er næsten fordoblet, rapporterer Financial Times og The Verge.

Således står prisen på Starlink-paraboler til at stige fra det, der svarer til cirka 385 dollar, til 700 dollar. Det svarer til en stigning fra cirka 2.740 kroner til cirka 4.980 kroner.

Derudover kommer det månedlige abonnement til at stige fra 60 dollar til 75 dollar ifølge mails sendt til ukrainske Starlink-kunder.

Det er dog fortsat billigere end den originale pris på 100 dollar, som man gik væk fra i august. I USA koster en tilsvarende løsning 599 dollar og 110 dollar om måneden.

De priser, oplyser man, har en betydning for individuelle brugere i Ukraine.

Et Starlink satellitbaseret bredbåndssystem doneret af Elon Musk til Izyum i Kharkiv-regionen. Foto fra 25. september 2022. Foto: YASUYOSHI CHIBA Vis mere Et Starlink satellitbaseret bredbåndssystem doneret af Elon Musk til Izyum i Kharkiv-regionen. Foto fra 25. september 2022. Foto: YASUYOSHI CHIBA

Den øverste chef hos SpaceX, Elon Musk, sikrede efter en direkte anmodning fra Ukraine i begyndelsen af krigen, at der var support til den satellitbaserede Starlink-tjeneste, og det ukrainske militær har benyttet sig af paraboler, som man har fået doneret, til at opretholde kommunikation i områder uden mobilnetværk.

Russiske angreb på Ukraines energinet har gjort det vanskeligt at opretholde lokale mobilnetværk, men Starlink-parabolerne benytter et signal, som ikke er påvirket af angrebene, og derfor er mange civile i områder, som Ukraine har tilbageerobret, afhængige af tjenesten for at opretholde livsvigtig kommunikation.

SpaceX bad i september det amerikanske forsvarsministerium om at dække omkostninger til yderligere paraboler til Ukraine og til de løbende omkostninger, fordi man ifølge Elon Musk tabte omkring 20 millioner dollar om måneden.

Elon Musk trak imidlertid senere sin anmodning tilbage og lovede at fortsætte med at finansiere satellitinternettjenesten i Ukraine på trods af tab.